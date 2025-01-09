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    服務範圍擴大！苗栗縣這3鄉 元旦起也有YouBike 站點

    苗栗縣YouBike再擴增造橋、三灣、銅鑼3鄉，新增7個租賃站點；圖為三灣老街站點。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣YouBike再擴增造橋、三灣、銅鑼3鄉，新增7個租賃站點；圖為三灣老街站點。（記者彭健禮攝）

    2025/01/09 17:39

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公共自行車於今年元旦起，已全面升級為YouBike2.0系統，此外，服務鄉鎮市再擴增3鄉，於造橋、三灣、銅鑼的車站、學校新增7個租賃站點，除增加通勤、通學便利性，也能與周邊鄉鎮市串連，來趟單車小旅行。

    縣府工務處表示，造橋鄉新增站點為育達科技大學、造橋火車站、談文火車站；三灣鄉的三灣國中、三灣老街；銅鑼鄉的銅鑼火車站、文林國中。銅鑼火車站配置30輛，其餘站點各配置20輛。

    工務處指出，此新增3鄉站點位於車站、學校，可增加通勤、通學便利性，也都配置有電動輔助車型，有助坡道騎乘。此外，銅鑼鄉尚有新興公園一處站點，預計4月完成啟用。

    對此，三灣鄉廖姓鄉民表示，南庄鄉YouBike已於去年啟用，如今三灣鄉也有YouBike，之後假日閒暇之餘，也能夠騎YouBike前往南庄，以不同方式欣賞沿途風景也能運動健身。

    苗縣2018年引進YouBike，陸續在苗栗市、頭份市、竹南鎮、後龍鎮、苑裡鎮、通霄鎮、公館鄉等人口三萬人以上的七個鄉鎮市建置站點，去年增加「雙慢城」南庄、三義，今年起再拓展至造橋、三灣、銅鑼。

    工務處表示，經多年來的加密、拓點，目前全縣共計已達182站，累計700多萬次騎乘，持續朝全縣200站目標邁進。

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