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    澎湖捕撈「白金」再傳捷報 七美南淺捕獲上千尾土魠

    土魠捕撈傳出捷報，澎湖魚市場將湧入二千尾土魠同場拍賣。（再裕商行提供）

    土魠捕撈傳出捷報，澎湖魚市場將湧入二千尾土魠同場拍賣。（再裕商行提供）

    2025/01/09 16:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖「白金」土魠捕撈再傳捷報！前年創下「一攫千金」神話的西嶼橫礁船隊，在七美南淺海域再次捕獲千餘尾土魠，其中一艘漁船捕獲近500尾，預估明（10）日清晨回馬公第三漁港，將出現2000多尾土魠同場拍賣盛況，創下今年入冬以來新紀錄，但價格仍維持高檔，還是歷年最高。

    今年入冬以來，因天氣不穩定，土魠收獲量減少，每日約3-400尾土魠，上個月底大進滿船隊聯手貢獻，澎湖魚市場到貨量才有千尾以上，但價格仍維持高檔，由於土魠為農曆年節澎湖人團圓飯必備菜色，因此明日2000尾到貨，降價空間仍不大。

    每年入冬即是澎湖土魠魚的盛產季節，野生土魠魚年年都會在冬季迴游到澎湖海域，在澎湖海域所捕獲的土魠魚，體型會特別肥美且接近橢圓形。由於土魠魚出沒時節，正逢東北季風大作，除了出海作業條件苛刻外，有著利齒的土魠魚容易剪斷釣線，讓這種魚更不易捕獲，因此價格高昂，所以許多漁民也戲稱土魠魚為「年終獎金」、「白金」或「過年紅包」。

    雖然明日土魠到貨量創下入冬以來最高紀錄，仍無法滿足市場需求，還是供不應求，價格仍在「高檔」。現在市場上6公斤土魠每公斤800元，8公斤土魠每公斤1100元，10公斤土魠每公斤1500元，多數民眾仍是選擇6至8公斤購入。

    澎湖漁船浮苓網捕撈土魠，在七美南淺海域傳出捷報。（漁民提供）

    澎湖漁船浮苓網捕撈土魠，在七美南淺海域傳出捷報。（漁民提供）

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