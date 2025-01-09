春節連假疏運避塞車可走替代路線 搭客運享優惠

今年春節假期雖然提早3天放假分散了返鄉車潮，公路局北區養護工程分局預估國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，建議車多時可改走替代路線。（記者廖雪茹攝）

2025/01/09 16:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年春節假期有9天，交通部預估北部地區南下返鄉車潮在1月24日下午5時至28日（除夕）上午會陸續湧現，雖然提早3天放假分散了返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，建議在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線。

公路局北區養護工程分局分析北部觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，預期1月29日（初一）至31日（初三）每日9時至19時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街～大溪慈湖、台3線關西~峨嵋路段及台9線新店、台9甲線烏來沿線的各個風景區路段。

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在國道管制與替代路線規劃部分，預定1月31日（初三）至2月2日（初五）每日12~24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

國道1號湖口至新竹路段易壅塞路段，規劃台1線及台31線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。

台68線西行南寮匝道自1月24日（小年夜前3日）晚間10時至2月2日（初五）晚間11時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至台68線西行終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。

台61線新港3街口自1月24日晚間10時至2月2日（初五）晚間11時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口由1月24日下午3時開始封閉持續到2月3日（初六，上班日）上午9時，預估在1月28日（除夕）至30日（初二）返鄉，南下會有較大車流；1月31日（初三）下午1時至2月2日日（初五）用路人陸續北返，義交將於重要號誌化路口協助疏導。

新竹區監理所表示，春節連假1月24日至2月2日期間，民眾搭乘指定90條國道客運路線可享受平日優惠價或票價6折優惠。持台鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運、公路客運路線及幸福巴士，即可享受一段票或基本里程免費優惠。

這次春節，加碼優惠75條指定幸福巴士路線同樣享有轉乘優惠，但部分路線春節停駛，詳細營運時間可洽各地區營運單位。另新竹地區一日暢遊搭乘「台灣好行獅山縣」可享有電子票證半價優惠，沿途停靠綠世界生態農場、北埔老街等熱門景點。歡迎下載「iBus公路客運」APP，以隨時查詢公路客運及部分市區公車路線即時班次和相關乘車訊息。

春節期間台61線竹北路段管制與替代路線規劃。（記者廖雪茹攝）

春節期間台68線下台15線竹市路段管制措施。（記者廖雪茹攝）

春節期間國道一號新竹路段替代路線示意圖。（記者廖雪茹攝）

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