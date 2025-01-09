蔣萬安「蛇馬龍鶴」春聯 北市開放索取

台北市長蔣萬安今（9）日出席「台北迎春暖，瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，除致詞外並與來賓一同現場揮毫。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/09 16:00

〔記者何玉華／台北報導〕迎接2025乙巳蛇年，台北市長蔣萬安親自書寫的「蛇馬龍鶴」春聯，今天（9日）起在市政大樓1樓北區市民服務組、12區公所同步發放；另外，還有限量的著色斗方，讓親子同樂繪色，民眾於11日到15日到台北市立動物園，擺出指定姿勢和「蛇馬龍鶴」任一字的動物合照打卡，就可以到兩棲爬蟲動物館櫃台兌換，每日限量500份。

蔣萬安今天出席由台北市政府、台北市議長戴錫欽辦公室與中華民國書法學會共同在台北市政府中庭舉辦的「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫暨免費贈送春聯活動，億光文化基金會董事長、聲樂家簡文秀也繪活動開場獻唱，現場充滿濃濃年味。

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蔣萬安表示，今年蛇年，市府「蛇馬龍鶴」春聯取台語諧音「啥物攏好」，由他親手寫的祝福，希望所有的好朋友、市民都能夠心想事成、好事發生；即日起於上班時間，在1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處開放領取，數量有限，領完為止。

戴錫欽表示，貼春聯是春節重要應景的傳統習俗，現場邀請50多名書法名家現場揮毫春聯，展現各具風采的書法技藝，他也稱讚蔣萬安今年書法寫的比去年好。

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