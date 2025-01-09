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    澎湖觀音亭與郵局攜手公益 共築歲末幸福

    湖西鄉長陳振中（右），代表接受澎湖郵局捐贈物資。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉長陳振中（右），代表接受澎湖郵局捐贈物資。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/09 16:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕歲末寒冬，為傳遞溫暖與關懷，澎湖觀音亭今（9）日攜手澎湖郵局，於馬公市公所、湖西鄉公所舉行捐贈活動，為低收入及弱勢家庭提供實質援助與祝福，共捐贈總額達27萬2000元的農會禮券；同時，澎湖郵局特別捐贈一批防蟎抗菌濃縮洗衣精，提升受助家庭的生活品質。

    馬公市長黃健忠表示，澎湖觀音亭長期以來積極投入慈善事業，透過每年的歲末捐贈行動，不僅為弱勢家庭減輕經濟壓力，更以愛心傳遞希望，讓人深受感動。他指出，此次活動充分展現了公私協力的力量，特別感謝觀音亭主任委員王順輝、副主任委員陳光煌、理監事團隊暨總幹事黃政雄等人的熱心付出，以及澎湖郵局局長吳佳鴻對地方公益的支持與推動。

    觀音亭主任委員王順輝表示，觀音亭多年來以回饋地方、關懷弱勢為使命，歲末捐贈活動已成為年度傳統，希望能夠透過這份心意，減輕家庭的生活負擔，並帶給他們更多力量。他也特別感謝澎湖郵局的共同參與，讓愛心能夠以最直接的方式傳遞至有需要的家庭。

    吳佳鴻提到，作為地方服務的重要樞紐，郵局始終肩負回饋社會的責任，從長者關懷到物資捐助，持續以行動支持公益。他認為，與觀音亭合作，不僅展現了攜手公益的力量，也希望為更多家庭送上暖意，並鼓勵更多社會力量加入行列，共同延續這份愛與關懷。

    觀音亭與澎湖郵局合作，捐贈馬公市公所物資及郵局禮券。（記者劉禹慶攝）

    觀音亭與澎湖郵局合作，捐贈馬公市公所物資及郵局禮券。（記者劉禹慶攝）

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