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    2025司馬庫斯櫻花季 交通管制出爐

    新竹縣司馬庫斯櫻花季2月8日起跑，遊客總量管制也將同步上路。（資料照）

    新竹縣司馬庫斯櫻花季2月8日起跑，遊客總量管制也將同步上路。（資料照）

    2025/01/09 16:10

    〔記者黃美珠／新竹報導〕2025年司馬庫斯櫻花季將在2月8日起跑到3月9日為止，縣府公告期間的遊客總量管制如往年，只要是開車或騎車要進入部落的遊客必須事先申請通行證，汽車限量50輛，機車限量100輛，通行證申請作業則從下週四（16日）早上9點起，司馬庫斯部落會開放網址提供申請，每日車輛總量申請額滿就會停止受理，沒有通行證在管制期間不能進入。

    司馬庫斯部落會議今天根據縣府公告以臉書粉絲頁對外宣布，管制期間每天晚上8點到次日清晨6點，部落園區內將實施夜間淨場措施而停止對外開放，非住宿遊客不能逗留。

    司馬庫斯部落今年的5年櫻花季來客總量管制期，從櫻花季首日、2月8日起，一直到3月9日櫻花季結束當天為止，管制路段就是司馬庫斯產業道路，也就是竹60線39公里處的泰崗岔路口一直到司馬庫斯部落之間路段。之前受風災影響的司庫2號橋，目前有便道可以通行。

    司庫部落會議表示，對於櫻花季期間已登記住宿的遊客，他們會主動提供通行證給住客，不需自行上網申請通行證，但還請留意訂房組的電話或訊息通知，若有疑問也可逕洽司馬庫斯訂房組專線03-5847688查詢。

    一年一會的司馬庫斯櫻花，將從2月8日到3月9日登場，想要一睹美景的遊客，下週四起要申請通行證才能進入賞花。（資料照）

    一年一會的司馬庫斯櫻花，將從2月8日到3月9日登場，想要一睹美景的遊客，下週四起要申請通行證才能進入賞花。（資料照）

    新竹縣司馬庫斯櫻花季2月8日起跑，遊客總量管制也將同步上路。（資料照）

    新竹縣司馬庫斯櫻花季2月8日起跑，遊客總量管制也將同步上路。（資料照）

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