「觀星夕照」翻轉新竹湖口 畚箕窩溪藍帶啟用

「畚箕窩溪藍帶」以生態理念施工及綠美化。 （記者廖雪茹攝）

2025/01/09 16:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為打開湖口鄉觀光新潛力，新竹縣政府在湖口鄉湖口老街後山規劃「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，獲內政部國土署分兩期共補助1億5千萬元，第2期「畚箕窩溪藍帶」今（9）日正式啟用，以生態理念施工及綠美化，將與1期「茶香步道綠帶」整合串聯老街景點，增添鄉親年節走春的好去處。

畚箕窩溪藍帶由縣長楊文科、湖口鄉長吳淑君、立委徐欣瑩、各級民代及村長攜手剪綵歡慶竣工。楊文科說，湖口近年蛻變成果是因為有大家的支持，立委、議員及鄉長等攜手努力，也感謝當時內政部長徐國勇的支持；經過藍帶工程改善美化7處後，遊客可以從湖口老街、三元宮、金獅寺及第1期綠帶茶香步道，接著走到這次第2期畚箕窩溪藍帶。

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交通旅遊處長陳盈州表示，本計畫為4年期的城鎮風貌及創生環境計畫，以湖口老街為起點，擴及周邊，讓民眾透過慢遊、微旅行，體驗客家特色及地景元素，提升久留意願，以第1期「綠帶」茶園出發，在保留茶園基礎下，將步道周邊林相進行修枝及綠美化。

第2期「藍帶」持續整合湖口老街周邊、畚箕窩溪及加值茶香步道不足之處，透過淨零碳排放政策及復育林下生態理念，完成7處改善，包括老榕驛站（第2停車場）鋪面、洗衫坑、76巷入口意象、畚箕窩溪濱水步道長約795M與增設綠化及休憩座椅、蓮花池自然生態觀察區、余家百年龍眼樹休憩空間及藍鵲平台等拍照打卡新景點。

陳盈州指出，第2期工程總經費6910萬元，國土署補助5389萬8000元，縣府配合款1520 萬2000元。本案用地皆屬私人土地，歷經與地主多次協調會勘及缺工缺料、颱風與地震影響，最後取得私地地主共識完成此計畫。

畚箕窩溪藍帶工程打造濱水步道，並增設綠化及休憩座椅、蓮花池自然生態觀察區。（記者廖雪茹攝）

就地取材的立柱導引看板。（記者廖雪茹攝）

余家百年龍眼樹休憩空間。（記者廖雪茹攝）

畚箕窩溪藍帶工程將原本雜亂無章的老榕驛站整理起來提供舒適停車空間。（記者廖雪茹攝）

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