竹市殯儀館周邊紅綠燈秒數調整 鄰怨天天塞車塞到懷疑人生

新竹市殯儀館周邊成德一街的紅綠燈秒數在元旦後進行調整，但鄰近住戶怒批天天塞車塞到懷疑人生，不懂交通處為何做如此調整？（圖由讀者提供）

2025/01/09 16:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市陳姓讀者投訴指稱，市府從今年元旦起調整殯儀館周邊成德一街的交通號誌紅綠燈秒數，導致殯儀館附近的道路包括成德一街要下山前往市區的道路已天天塞車，不到1公里的路程，要開超過半小時，每天都塞到懷疑人生，質疑市府錯誤的紅綠燈秒數調整，造成市民及用路人極大不便，尤其該條路是香山居民要通往市區的捷徑道路，如今每天塞車，真的讓人氣憤不已。

讀者表示，因香山客雅山上的住宅區越來越多，很多市民及用路人會從二高往市區上班上課，因此會選擇行經成德一街到市區，但從元旦過後，因紅綠燈秒數調整，幾乎每天塞車，質疑為何市府要全面調整秒數，還是因禮儀公司要求，要求延長殯儀館往火化場的綠燈時間，但如果真的有需求也可採用按鈕的方式解決，而不是全天候都同樣的秒數。

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更質疑交通處調整了交通號誌的紅綠燈秒數時間，有實地來看結果嗎？讀者質疑在附近住了29年，卻只有元旦起天天塞車，真的是夠了！

市府交通處表示，為讓成德路與南大路上下午尖峰時間行車順暢，市府依各方向車流量重新規劃周邊路口號誌時制計畫，目前還在觀察階段，也會持續滾動式檢討各路口號誌秒數，以符合實際需求。有關市民反映成德一街號誌調整部分，交通處已依該處車流量進行時制規劃及調整，預計今天就會設定完成，並持續觀察該路段車流量滾動調整號誌秒數。

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