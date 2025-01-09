龍行新城年味飄揚 澎湖縣榮服處新春揮毫贈春聯

澎湖榮民服務處前進龍行新城，舉辦現場新春揮毫活動。（記者劉禹慶攝）

2025/01/09 16:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節將至！為營造年節歡樂氣氛，澎湖縣榮民服務處攜手八百壯士捍衛中華協會及龍行新城A、B棟管委會，今（9日）舉辦「揮毫贈春聯」活動，地點在澎湖最大眷村龍行新城，邀請澎湖縣書法學會成員共襄盛舉現場揮毫，讓龍行新城飄散濃厚年味。

現場由書法學會前理事長陳鼎盛、前理事長謝聰明領軍，包括書法名家歐萬丁、薛永在、王明立、高榮本等人，現場揮毫書寫，以行、草、隸、篆、楷，寫出變化多端又充滿喜氣的春聯，甫新任澎湖縣書法學會理事長林昇進特別前來祝賀活動圓滿成功。

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活動開始由榮服處長余熙明致詞，感謝澎湖縣書法學會老師們的熱心參與，並由澎湖縣書法學會新任理事長林昇進老師題詞，揮毫篆書「龍迎五福中天瑞，行接三陽大地春」，致贈龍行新城管理委員會，余處長逐一致贈感謝狀及紀念品，提前感受春節氛圍，祝福貴賓、榮民（眷）及民眾們平安喜樂，蛇年行大運，迎接嶄新的一年！

余熙明表示，除舊佈新是農曆過年的傳統習俗，寫春聯、貼春聯是我國傳統文化，囿於現代人生活忙碌，大多都是買現成印刷春聯，已經很少自己書寫春聯，活動別具意義；今日寒流來襲，活動現場貼心準備薑茶及點心，溫暖了參加活動榮民（眷）的心，榮服處希望透過此次活動讓大家感受濃濃的年節氣氛及拉近人與人之間的互動，提前祝福大家新年快樂，平安順心、萬事如意。

澎湖書法學會前理事長謝聰明，現場揮毫民眾圍觀。（記者劉禹慶攝）

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