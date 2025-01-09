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    澎管處永續觀光成果耀眼 處長洪志光突傳異動

    澎管處處長洪志光將調任馬祖管理處長。（記者劉禹慶攝）

    澎管處處長洪志光將調任馬祖管理處長。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/09 16:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕擔任澎湖觀光火車頭的交通部觀光署澎湖國家風景區管理處，新年伊始，正準備大展宏圖之際，卻傳出處長洪志光異動馬祖消息，令人錯愕。原來是阿里山管理處長屆齡退休，連帶牽動7個管理處長，在觀光署轄管13個管理處，超過一半以上處長異動。

    澎管處去年首次推出菊島澎湖跨海馬拉松-春季望安跳島半馬嘉年華、澎湖鹹水煙藝術季，並持續辦理澎湖四季旅遊、澎湖跳島101K自行車活動、澎湖追風音樂燈光節、菊島澎湖跨海馬拉松等經典節慶活動，也辦理「好澎遊Chill嗨嗨」-「澎湖綠金識海菜」、「蚵殼珊瑚海龜帶著走」、「魚拓壓壓樂」、「林投牽罟趣」、「成功擼魚栽樂」、「花菜干玩花枝」、「草鞋編織潮」等澎湖主題特色遊程。

    經過一年努力，去年澎管處屢獲肯定，「守護忠實的海洋旅行者-澎湖望安綠蠵龜的幸福家園」榮獲全球百大目的地永續故事、「澎湖追風音樂燈光節」光環境榮獲倫敦設計獎最高榮譽鉑金獎、「小門地質探索館」公廁榮獲環境部「觀光遊憩類．特優」公廁獎、「澎湖永續地圖與循環永續幣」榮獲觀光署創新點子王第一名、公文檢核報告獲觀光署評核第一名。

    新年度的觀光行銷，除辦理例行經典節慶活動外，澎管處將力推淡季觀光，延續淡季（春秋冬）期間規劃別具獨特的系列活動，如：澎湖好食節、地景藝術展演、藝術舞團展演等策劃。

    澎管處力推永續觀光，積極推動綠色旅遊。（澎管處提供）

    澎管處力推永續觀光，積極推動綠色旅遊。（澎管處提供）

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