有食閣有掠！彰化秀水首辦親子拔蘿蔔 堅持收費理由曝光了

彰化縣秀水鄉曾厝社區首辦拔蘿蔔體驗，鄉民先去試拔裝袋，測試環保袋裝個10幾公斤不成問題。（記者劉曉欣攝）

2025/01/09 16:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉曾厝社區將首次舉辦親子拔蘿蔔活動，並酌收報名費用，曾厝社區理事長周沛琳表示，擔心免費拔蘿蔔人潮大爆滿，很容易造成秩序與場面失控，拔起來的小蘿蔔就丟在農田無人聞問，才決定收費，還會準備名師手寫春聯、餐點與摸彩，讓民眾可以享受有品質的拔蘿蔔體驗！

周沛琳說，曾厝社區將在1月19日上午舉辦親子拔蘿蔔活動，共有5分多的翠玉蘿蔔田讓民眾拔蘿蔔，社區居民2人同行，收取200元，其它民眾2人一組收取300元，將會分發環保袋給報名民眾，讓大家各顯本事，只要裝得下、帶得走，通通都可以帶回家，社區義工測試過，每袋可裝20條蘿蔔，大約8公斤到10公斤。

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周沛琳說，許多地方舉辦免費拔蘿蔔活動都很受歡迎，因為拔蘿蔔很好玩，白蘿蔔的台語是菜頭，又可以有個好彩頭的吉祥味。因此，當她要在社區首辦拔蘿蔔活動，就在思考要不要收費，因為種蘿蔔也要雇工施肥來照顧，這也需要成本，尤其是如果免費的話，許多人為了搶快，都是先拔再說，然後再挑選大小差不多的蘿蔔裝袋，太小的蘿蔔則往往都被棄製在田間，讓人覺得好浪費。

周沛磷強調，為了避免場面失控，或是上千人擠入會場，造成人擠人，決定採取收費制，為了讓民眾覺得物超所值，除了拔蘿蔔，還可以拿到名師手寫春聯，餐點將有炒麵、炸物與菜頭湯，以及摸彩，再加上所拔的蘿蔔帶回家，完全就是物超所值，活動所收的錢扣除成本，將存在社區基金，作為社區使用。

秀水鄉代會副主席鄭倫杰與鄉代表陳鑲萍都表示，這是秀水鄉難得一見的大場面拔蘿蔔活動，支持社區以收費制來提升活動品質，也樂見其成。

彰化縣秀水鄉曾厝社區首辦拔蘿蔔，堅持收費就是為了避免大爆滿造成場面失控。（記者劉曉欣攝）

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