為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    八掌溪破堤波及 台南後壁區後鎮排水投入近3億重建啟動

    台南後壁區後鎮排水於災後完成搶修，為提高防護標準，南市府獲中央災後復建經費2.98億元進行重建。（圖由南市水利局提供）

    台南後壁區後鎮排水於災後完成搶修，為提高防護標準，南市府獲中央災後復建經費2.98億元進行重建。（圖由南市水利局提供）

    2025/01/09 16:11

    〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風帶來驚人雨量，造成台南市後壁等地區嚴重淹水，後壁區後鎮排水南側堤防及水防道路破損，災後完成搶修，為確保居民生命財產安全，台南市政府獲中央災後復建經費2.98億元進行重建，南市水利局已啟動設計工作，預計今年5月前完成發包。

    南市水利局表示，後鎮排水位於後壁區及鹽水區交界，主流長5.86公里，流經新營、後壁及鹽水區，最終排入八掌溪，是相當重要的區域排水路。因凱米颱風降下豪大雨，超過保護標準，約1.9公里長堤防因溪水沖擊造成堤防大範圍坡面開裂，經搶修恢復排水功能外，為增加防護標準，爭取中央災後復建經費2.98億元辦理下游長1.9公里堤防的重建作業。

    水利局表示，復建內容包括堤防坡面、基腳、水防道路重建，為提高堤防結構穩固，採高標準設計於堤內建構不透水層阻絕水路滲流，另重建堤防高度將依照全國統一標準「10年重現期距的排洪能力且25年重現期距不溢堤」設計，該局已啟動工程設計，預計今年5月前完成發包。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播