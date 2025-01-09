八掌溪破堤波及 台南後壁區後鎮排水投入近3億重建啟動

台南後壁區後鎮排水於災後完成搶修，為提高防護標準，南市府獲中央災後復建經費2.98億元進行重建。（圖由南市水利局提供）

2025/01/09 16:11

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風帶來驚人雨量，造成台南市後壁等地區嚴重淹水，後壁區後鎮排水南側堤防及水防道路破損，災後完成搶修，為確保居民生命財產安全，台南市政府獲中央災後復建經費2.98億元進行重建，南市水利局已啟動設計工作，預計今年5月前完成發包。

南市水利局表示，後鎮排水位於後壁區及鹽水區交界，主流長5.86公里，流經新營、後壁及鹽水區，最終排入八掌溪，是相當重要的區域排水路。因凱米颱風降下豪大雨，超過保護標準，約1.9公里長堤防因溪水沖擊造成堤防大範圍坡面開裂，經搶修恢復排水功能外，為增加防護標準，爭取中央災後復建經費2.98億元辦理下游長1.9公里堤防的重建作業。

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水利局表示，復建內容包括堤防坡面、基腳、水防道路重建，為提高堤防結構穩固，採高標準設計於堤內建構不透水層阻絕水路滲流，另重建堤防高度將依照全國統一標準「10年重現期距的排洪能力且25年重現期距不溢堤」設計，該局已啟動工程設計，預計今年5月前完成發包。

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