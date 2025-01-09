政院拍板降低漏水8年808億 每年節省1.17座湖山水庫有效蓄水量

為持續推動降低漏水率，行政院會今（9）日拍板「降低漏水率計畫（2025至2032年）」，未來8年將再投入808億元經費，預計2032年計畫完成後，漏水率可降至9.77%，每年約可再節省5910萬立方公尺水量，約為1.17座湖山水庫有效蓄水容量。（記者鍾麗華攝）

2025/01/09 15:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕為持續推動降低漏水率，行政院會今（9）日拍板「降低漏水率計畫（2025至2032年）」，未來8年將再投入808億元經費，預計2032年計畫完成後，漏水率可降至9.77%，每年約可再節省5910萬立方公尺水量，約為1.17座湖山水庫有效蓄水容量，等同減少每日漏水16萬立方公尺，約為1.1座中科日供水量。

台水公司董事長李嘉榮表示，台水為減少水資源的流失，並增加供水管網的韌性，自2013年起12年編列逾1千億元預算，推動「降低漏水率計畫（2013至2024年）」，參考國際間降低漏水之實務，從「水壓管理」、「提升修漏速度及品質」、「主動防治漏水」、「管線資產維護」等4大策略著手，加速降低漏水率。

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李嘉榮指出，2024年底計畫完成，台水累計汰換管線逾8448公里，漏水率已由2012年底19.55%降至2024年底11.99%，未來每年約可節省2.64億立方公尺水量，約為5.22座湖山水庫有效蓄水容量，等同減少每日漏水72萬立方公尺，約為4.7座中科日供水量。

台水公司除持續推動汰換管線及建置分區計量管網等工程外，並引進國外科技檢漏儀器，及透過自行開發大數據漏水偵測輔助系統（WADA），運用廣布於管網中的水壓及水量監測站數據，提早發現漏水狀況及時修復，並與工研院合作開發雲端智慧AI漏水檢測技術，強化降漏成效。

為達成2031年底漏水率降至10%政策，台水公司推動「降低漏水率計畫（2025至2032年）」，未來8年將再投入808億元經費，採智慧分析方式輔助管理及改善漏水，以大數據分析漏水熱區，進而執行汰換管線及漏水調查，並著重於維護管理管網體質，採「積極降漏」與「維護管理」2個面向雙軌並行，降低漏水風險，提升供水韌性，促進經濟及社會發展，並因應極端氣候的衝擊。

李嘉榮指出，預計2032年計畫完成後，漏水率可降至9.77%，每年約可再節省5910萬立方公尺水量，約為1.17座湖山水庫有效蓄水容量，等同減少每日漏水16萬立方公尺，約為1.1座中科日供水量。

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