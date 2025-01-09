燙金春聯免費送！彰化「祥蛇福禧」領取地點曝光

彰化縣長王惠美手拿燙金「祥蛇福禧」春聯，祝福大家「蛇」麼都順利、「蛇」麼都幸福滿滿。（圖縣府提供，背景合成圖）

2025/01/09 15:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕2025年農曆春節是生肖「蛇年」，彰化縣政府特別印製燙金春聯「祥蛇福禧」，即日起民眾可免費領取，地點包括縣府1樓服務中心、26鄉鎮市公所、戶政事務所、環保局、稅務局、文化局等各機關服務台，數量有限，送完為止。

本次春聯由在地書法家吳肇勳揮毫，以「祥蛇福禧」為主題，象徵蛇年的吉祥與繁榮，不僅融入書法藝術的美感，也展現彰化的文化特色，傳遞春節的歡樂氛圍。

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春聯是春節的重要象徵，寄託著對新年的美好期盼。本次書藝結合傳統文化與現代藝術，用簡潔有力的筆觸傳達喜氣，吸引民眾索取，期盼為新年增添喜氣與好運。

縣長王惠美表示，「祥蛇福禧」春聯象徵蛇年迎來好兆頭，已經開放領取。她也提前向大家拜早年，祝福鄉親「蛇」麼都順利、「蛇」麼都幸福滿滿。

今天開放首日，縣府服務台原本堆滿的春聯，到下午已經少了一大半。有民眾表示，燙金設計寓意財氣滿滿，過年貼燙金春聯，不僅增添年節氛圍，也象徵財運滾滾，讓新的一年更有好兆頭。

「祥蛇福禧」春聯融入書法藝術的美感，展現彰化的文化特色，傳遞春節的歡樂氛圍。（記者張聰秋攝）

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