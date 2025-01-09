台中太平公所辦「蛇麼攏賀」揮毫結合義剪

太平公所今天舉辦「蛇麼攏賀」揮毫送春聯，吸引許多民眾排隊索取。（記者陳建志攝）

2025/01/09 15:25

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節將至，太平區公所今天舉辦「蛇麼攏賀~新春揮毫活動」，邀請劉達隆、鹿鶴松等10位書法名家揮毫贈聯，現場分為年畫、春聯及斗方3組，吸引許多民眾排隊索取，太平宜佳里長張麗真更是連續10多年率領義剪隊到場幫弱勢民眾義剪，讓大家清清爽爽過新年。

太平區長許貴芳表示，農曆春節將至，今天舉辦揮毫活動，讓民眾感受年節歡樂氣氛，也讓民眾索取春聯，祝福所有鄉親新的一年能夠「蛇麼攏賀，富市台中新好太平」，各行各業都能收穫滿滿，財源滾滾來，新年新春金蛇披彩新春到，喜鵲登梅幸福來。

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今天活動特別邀請蔡篤釗、劉達隆、江平源、洪明正、鹿鶴松、林樹旺、朱福輝、蕭映華、張閔隆、陳品圻等10位書法大師到場揮毫，讓整場活動沉浸在筆墨紙香的文藝氛圍中，民眾不僅能近距離一睹大師們一筆一劃橫豎撇捺間豪邁揮灑的神采外，更可獲贈大師親筆揮毫的限量春聯，吸引許多民眾排隊索取。

太平宜佳里長張麗真也率領8位美髮師到場幫民眾義剪，張麗真說，2006年就成立義剪隊，除了到學校幫弱勢學生剪頭髮，也經常幫社區民眾義剪，已經連續10多年配合公所的新春揮毫到場幫弱勢民眾義剪，除了希望民眾能感受社會的溫暖，也希望藉由美髮師的手藝，讓大家換上清爽的面貌迎接新年。

太平宜佳義剪隊今天在張麗真里長（右4）號召下，到場幫弱勢民眾義剪，讓大家清爽過好年。（記者陳建志攝）

太平宜佳義剪隊今天在張麗真里長（右4）號召下，到場幫弱勢民眾義剪，讓大家清爽過好年。（記者陳建志攝）

太平公所今天舉辦「蛇麼攏賀」揮毫送春聯，太平區長許貴芳（右6）感謝10位到場書法家。（記者陳建志攝）

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