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    教育部留學獎學金明起報名 今年倍增特殊生錄取名額

    今年倍增特殊生錄取名額，教育部留學獎學金明天起報名。（圖擷取自官網）

    今年倍增特殊生錄取名額，教育部留學獎學金明天起報名。（圖擷取自官網）

    2025/01/09 14:23

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今（114）年留學獎學金甄試起跑，倍增特殊生錄取名額，將於明（10）日起開放報名。教育部說明，預定錄取220個名額，包括190個一般生名額（一般學群名額155名、赴北歐國家10名、赴印尼等15國新南向國家15名、赴新加坡及紐澳10名）及30個特殊生名額（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各10名），一般生每名每年1萬6000美元，受獎年限最長2年；特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每人每年3萬美元，受獎年限最長3年，預計5月29日公告錄取結果。

    教育部國際及兩岸教育司科長林曉瑩說明，為厚植國家實力，加強我國優秀青年國際經驗，特設置留學獎學金，以獎助學子赴國外（不含中國及港澳）知名大學攻讀博碩士學位，今甄試倍增特殊生錄取名額（包含勵學優秀生、原住民生及身心障礙生），從15名提高至30名，以支持更多社會經濟或文化不利之優秀青年學生赴海外攻讀學位，一圓出國留學的夢想。

    林曉瑩表示，留學獎學金甄試報名者，必須在報名前，先取得國外大學校院正式開立之博（碩）士入學許可或已在國外博（碩）士班就讀。甄試報名日期自1月10日上午8時30分起至2月7日中午12時止，留學獎學金限獎助攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」仍得攻讀碩士學位。另3類特殊生及赴新南向國家生，不限學群均可選擇攻讀碩士或博士學位。

    林曉瑩說明，該獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，簡章已公告於教育部國際及兩岸教育司網站（點選路徑為：業務專區―海外留學―公費留學與各項獎學金專區―留學獎學金甄試資訊），詳情請見報名網站。教育部也設有「Taiwan GPS海外人才經驗分享及國際連結計畫」官方網站及臉書粉絲專頁。

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