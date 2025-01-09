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    昔被諷「雲霄飛車軌道」 高雄九如一路人行道翻新

    九如一路人行道翻新前照片，遭議員大酸猶如「雲霄飛車軌道」。（資料照）

    九如一路人行道翻新前照片，遭議員大酸猶如「雲霄飛車軌道」。（資料照）

    2025/01/09 09:22

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕昔日遭議員嘲諷為「雲霄飛車軌道」 的高雄九如一路人行道，高市工務局完成改善，總長度達1320公尺，民眾步行到科工館更舒適。

    九如一路是高雄市東西向主要幹道之一， 也是東三民區、鳳山區往來主要道路，沿線多屬住宅區，還有不少餐飲商家，鄰近國立科學工藝博物館，周邊還有鐵路綠園道、民族車站、科工館車站。

    前市議員童燕珍2022年8月在議會質詢時，秀出九如一路沿線的人行道照片，直批人行道嚴重破損、斑馬線嚴重龜裂、緩降坡設計不良、導盲磚破裂或明顯凹凸不平，宛如「雲霄飛車軌道」。

    高市工務局爭取經費，之前已優化九如二路（民族一路至中華二路）人行環境，近期再接續針對九如一路（平等路至民族一路）人行道翻新完成，改善總長度約1320公尺，將高雄車站後驛商圈與科工館路網聯結，提升行走舒適感。

    工務局指出，隨著鐵路地下化、新高雄車站等建設逐步完成，未來捷運黃線也會在九如、民族路口設站的吸引下，為周邊帶來新一波人車流量，因此選用平順、耐久、美觀的鋪面材料整新人行道，同時改善無障礙斜坡設計。

    工務局道工處說明，除了人行道改善，先前也陸續針對九如一路與永年街、大昌二路、光武路等路口，進行轉角人行道擴大、增設無障礙斜坡的行人安全改善工程等。

    但有民眾指「九如一路很長，人行道是兩個世界，平等路以西已經有現代的人行道，另一頭就還是凹凸不平的古早味連鎖磚人行道」；對此，工務局表示持續爭取經費，分段改善。

    九如一路人行道翻新後。（工務局提供）

    九如一路人行道翻新後。（工務局提供）

    高雄九如一路人行道翻新，總長度達1320公尺。（工務局提供）

    高雄九如一路人行道翻新，總長度達1320公尺。（工務局提供）

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