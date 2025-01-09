盧秀燕到中市最遠派出所慰問 搶先曝光蛇年小紅包

台中市長盧秀燕到勝光派出所慰問員警，並搶先曝光今年的蛇年小紅包。（記者歐素美攝）

2025/01/09 09:36

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平分局勝光派出所，距台中市區達174公里，是「台中最偏遠派出所」，市長盧秀燕今天率市府團隊來到和平區勝光派出所，向執勤員警表達感謝與關懷，除致贈加菜金，並搶先致贈曝光今年市府要發放的蛇年小紅包，還有市長喜愛的零食堅果椰棗，提前祝警察同仁新年快樂。

盧秀燕表示，勝光派出所地處偏遠山區，距宜蘭僅4.8公里，與台中市區距離遠達174公里，光開車要4.5小時，是「台中最偏遠派出所」，雖然轄區人口只有83戶151人，但因為位於交通要道及賞櫻景點武陵農場附近，地理位置非常重要，員警休假非常不易及辛苦，因此特別安排農曆年前來慰問。

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盧市長表示，武陵櫻花季自今年2月8日至23日將開始，在這長達半個月的時間，往前開感謝員警在天氣寒冷中執勤的辛勞，請員警要注意保暖。

所長謝子千表示，勝光派出所目前共有6位同仁，同仁們非休假期間都必須駐守派出所，平常則都住在派出所內的宿舍，所以通常都要5至10天才能下山回家。因為附近的思源埡口經常下雪，警車出勤必須加掛雪鏈，因此掛雪鍊也成為員警的必備技能。

勝光派出所員警今天並當場示範如何加掛雪鍊，勝光派出所所長謝子千表示，派出所的服務五花八門，有時遊客車開到一半沒有油，要為遊客加油，有時也要為遊客加掛雪鍊，最高曾經1天掛了10輛車子的雪鍊。

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