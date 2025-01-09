嘉義縣水上商圈推年節伴手禮 集結在地特色

嘉義縣水上商圈文化觀光發展協會將商圈特色集結成年節伴手禮盒。（水上鄉公所提供）

2025/01/09 08:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆新年即將到來，嘉義縣水上商圈文化觀光發展協會結合商圈會員推出特色創意伴手禮，結合暢銷商品如肉鬆、在地特色仙草茶等，提供民眾多樣化的伴手禮選擇，是嘉義縣第一個推出年節伴手禮的商圈，希望民眾在年節時能吃到水上好吃好玩的農特產，展現商圈的獨特魅力。

協會理事長林怡菁表示，今年伴手禮組合有選用在地商家二馬豕之家肉鬆，獨特配方調味加上使用傳統炭火方式烘烤，口感層次更豐富；素手工精緻蛋捲坊以手工蛋捲為特色，不添加食用色素、防腐劑及膨鬆劑；傳承三代的仙圃企業有限公司種植仙草，第三代運用在地特產紅骨仙草製成仙草茶，無防腐劑、添加物，天然健康順口好喝；蘇菲糖果盒是由水上鄉的浪漫九重葛花園推出，獲得2024年創意料理冠軍；.協力成油廠將種子「焙炒」後經過「碾粉」，將芝麻粉「蒸熟」做成一塊一塊的「油餅」，最後「榨油」成一瓶瓶的黑麻油。

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水上鄉長林緗亭表示，今年商圈發揮創意，將店家伴手禮做結合成禮盒，每項伴手禮都有水上的特色，只要聯繫水上商圈就能組裝成適合預算的伴手禮，理事長林怡菁創新的做法，讓伴手禮連結到各家商圈的特色，可帶動水上在地特色及經濟發展。

林怡菁說，去年空軍節時與嘉義航空站結識，航空站希望商圈能協助組裝特色伴手禮，因此在過年前推出水上商圈特色的禮盒，有興趣的民眾可上嘉義縣水上商圈文化觀光發展協會臉書粉絲專頁查詢。

水上鄉長林緗亭（左）與水上商圈文化觀光發展協會理事長林怡菁（右）推薦包含水上鄉特色產品的年節伴手禮。（水上鄉公所提供）

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