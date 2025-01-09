冰箱門連開5天！ 強烈冷氣團低溫恐暴跌至5度

強烈大陸冷氣團今日南下，氣象專家預估影響時間將持續到下週一，部分平地最低氣溫可下探至5度左右，可能出現「極端低溫」。（資料照）

2025/01/09 08:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團今日南下，氣象專家預估影響時間將持續到下週一，部分平地最低氣溫可下探至5度左右，可能出現「極端低溫」。專家形容「冰箱門大開，連5天！」專家提醒應隨時注意氣象署「低溫特報」的調整，做好防寒措施。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受強烈大陸冷氣團南下影響，台灣各地降溫有感。這波冷空氣的等級，可能是2025年的首波強烈大陸冷氣團。目前評估影響的時間自今日起至下週一（13日）的清晨，前後共計4天半至5天，低溫時間相當長。

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「林老師氣象站」提醒，最冷的時間點，預估會落在週五至週六清晨（10至11日），北部及東北部地區低溫只剩下10至12度，且整天都冷；其餘地區低溫則在12至14度。其中近山、沿海空曠地區降溫最為顯著，籲請注意保暖禦寒。另外在台灣中部以北、東北部及東部地區2500公尺以上的高山降雪機率大大增加！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日「強烈大陸冷氣團」南下，北部、東半部轉有局部短暫雨；北台氣溫陡降、愈晚愈濕冷，部分平地最低氣溫將降至10以下，應注意保暖。至於中南部仍多雲時晴，氣溫亦逐漸下降。

吳德榮指出，根據最新歐洲模式模擬，明日至下週日清晨「強烈大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。明日、週六北台白天高溫才14、15度，整天持續濕冷，中南部也會轉冷，部分平地最低氣溫可降至7度左右。今晚起至週六3000公尺以上高山（合歡、雪山等）降雪機率高，2000公尺以上（太平、拉拉等）亦有機率。

吳德榮表示，下週日白天至週一清晨，持續受「強烈大陸冷氣團」影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，入夜強「輻射冷卻」作用，部分平地甚至有降至5度左右、「極端低溫」的機率。

吳德榮提到，今日至下週一晨受「強烈大陸冷氣團」影響，將先濕冷再乾冷，10度以下低溫的範圍及平地最低氣溫的極值，每天都有變化，應注意氣象署「低溫特報」的調整，做好防寒措施。

吳德榮也指出，下週一白天起至週二各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱、逐日回暖，早晚氣溫仍偏低。下週三另一波冷空氣逐漸接近。下週四、五影響台灣天氣，模擬強度較目前這波弱。不過各國模式還在頻繁調整，具體發展仍需持續觀察。

「林老師氣象站」發文指出，今日受強烈大陸冷氣團南下影響，台灣各地降溫有感。這波冷空氣的等級，可能是2025年的首波強烈大陸冷氣團。目前評估影響的時間自今日起至下週一（13日）的清晨，前後共計4天半至5天。（圖擷自臉書）

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