iRent租車條款遭疑蒐集過多個資 公路局要求補正

消基會昨天質疑，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法。（資料照）

2025/01/08 21:08

〔中央社〕消基會昨天質疑，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法。公路局今天前往行政稽查後，要求和運公司補正相關佐證資料。

消基會質疑和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，除了姓名、電話、駕照，還有配偶個資等，範圍過大，分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法，應立即強制刪除。

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交通部公路局台北市區監理所今天聯合資訊、政風及委外資訊廠商達文西個資暨高科技法律事務所等相關人員，對和運公司進行行政檢查。

公路局今天晚間發布新聞稿表示，針對和運公司將消費者個人資料分享給關係企業使用部分，雖有經當事人同意，但其合理性與必要性並不明確，為避免爭議，和運公司承諾立即將消費者個人資料上傳至其集團內共同行銷資料系統功能關閉。

路局說明，和運公司表示因其關係企業使用iRent個資須每次提出申請，僅供單次需求使用無法提供永久保存使用，該系統功能關閉後，其關係企業亦無法使用既有資料庫資料，確保民眾資訊安全；該公司並承諾後續將調整「隱私權條款」顯示方式，針對資訊是否同意關係企業共享部分採用勾選方式，讓消費者可自行選擇。

公路局表示，今天台北市區監理所查核重點在於確認和運公司個資蒐集項目是否合理必要、個資轉移是否有經民眾同意並明確表示，和運公司於查核時雖有初步說明，但未能於當下提供相關佐證資料，已要求和運公司於114年1月17日前補正資料。

公路局指出，將於委外資訊廠商達文西個資暨高科技法律事務所提供法律意見後，責請台北市區監理所立即辦理複查，以釐清是否和運公司有違反個人資料保護法或消費者保護法等規定。

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