買年節禮盒兼做公益！桃園新屋小作所、庇護工場開賣 緻圓公司力挺

真善美社會福利基金會與「快車肉乾」合作聯名義賣年節禮盒，由新屋小作所的服務對象代工組裝，民間企業「緻圓公司」發起愛心採購。（記者黃政嘉攝）

2025/01/08 21:03

〔記者黃政嘉／桃園報導〕農曆春節將近，民間企業「緻圓公司」今天愛心採購新屋小作所代工、真善美社會福利基金會和快車肉乾合作聯名義賣的年節禮盒共計7.3萬元，憨兒現場流利穿繩、包裝禮盒，熟稔又細心；勞動部勞動力發展署桃竹苗分署各庇護工場也因應年節推出特色春節禮盒及年節組合。可上真善美社福基金會、各庇護工場網站選購。

桃園市社會局委託真善美社福基金會辦理身障者社區日間作業設施「新屋小作所」，提供15歲以上身障者作業活動服務，預防退化、老化，真善美社會福利基金會執行董事胡川安說，「照顧弱勢的態度是文明的高度。」過去新屋海線地區連一個身障機構都沒有，身障服務對象只要在家，就須有1個人照顧他，如果有10個服務對象在機構，就有10個家庭的家屬可出去工作，小作所給予服務對象職業訓練，身障者付出勞力，也可以照顧別人，回饋社會，這是基金會成立的重要原因。

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立委涂權吉說，新冠肺炎疫情後，全台庇護工場、身心障礙者社區日間作業設施的商品連年銷路不佳，日前邀集「緻圓公司」跟公益團體採購一些年節禮品，包括新屋小作所，給在地機構正面鼓勵，融入社會，讓身障者能照顧自己外，也有工作謀生能力，藉此拋磚引玉，歡迎更多外界朋友採購年節愛心禮盒。

市議員陳睿生說，和身障朋友一起包裝禮盒時，發現身障朋友速度都比自己還要快，感謝涂權吉媒介社會資源挹注新屋小作所，社會資源如何有效地利用，有賴多方力量均衡分配，特別是偏鄉地區，當然，政府部門力量有限，但是民間力量無窮，呼籲各界行有餘力，一同關懷偏鄉做公益。

此外，桃竹苗分署指出，桃園市私立路得啟智學園附設「陪你走一段路生活坊」推出6款新春禮盒，茗茶、好米、堅果、蔬果脆片、海苔杏仁片及瓜子的多元組合；義美食品公司所屬庇護商店及門市也推出珍饌鮑參貝佛跳牆、人蔘干貝雞湯、御禮東坡肉、團圓米糕、國宴八寶芋泥等多樣年菜，民眾依需求自行搭配想要的年菜組合，及春節必備之牛軋糖、果仁軟糖、粩類、發粿、甜粿等甜點。

桃竹苗分署長賴家仁說，桃竹苗轄區29家庇護工場提供身心障礙者343個就業機會，鼓勵民眾可以多多購買轄內「庇護工場」的商品，不僅送禮自用兩相宜，還可幫助他們永續經營，創造更多穩定的就業機會。

緻圓公司董事長陳興（後排右三）愛心採購新屋小作所代工年節禮盒，與身障朋友一起包裝禮盒。（記者黃政嘉攝）

新屋小作所代工、真善美社會福利基金會和快車肉乾合作聯名義賣的年節禮盒，民眾可至真善美社福基金會網站選購。（記者黃政嘉攝）

「陪你走一段路生活坊」推出多款年節禮盒，歡迎民眾支持選購。（勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供）

義美食品公司所屬庇護商店推出多樣年菜，民眾可依需求自行搭配選購。（勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供）

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