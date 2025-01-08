傳美加熱菸商施壓 國健署聲明：秉持科學實證無預設立場時程

衛福部國民健康署晚間發出聲明，重申加熱菸審查程序全程依科學實證進行，沒有任何預設立場或時程。加熱菸示意圖。（彭博）

2025/01/08 21:27

〔記者邱芷柔／台北報導〕行政院長卓榮泰昨（7日）接見「美台商業協會」（USTBC），進行「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，不過有媒體報導稱，美方加熱菸商趁機向台灣施壓，要求在農曆年前開放加熱菸上市。對此行政院今（8日）駁斥，澄清整場對話完全未涉及加熱菸議題。衛福部國民健康署也於晚間發出聲明，重申加熱菸審查程序全程依科學實證進行，沒有任何預設立場或時程。

國健署發出4點聲明，菸害防制組組長羅素英指出，第一，加熱菸的健康風險評估審查由公共衛生、衛生政策、毒理學及其他有關專家學者組成審查會，自2023年成立以來，已召開43場會議。

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第二，目前共有6家業者提交完整文件，審查會逐項進行評估，並依業者申請與補正資料情形審慎辦理，依科學數據決定是否核准，衛福部無預設立場及時程。

第三，為讓業者了解審查意見，去年11月底已召開諮詢會議，針對疑義進行說明，並視業者補正資料後持續辦理審查。

第四，審查進度定期每月2次於國健署官網更新，相關資訊公開透明。

羅素英重申，所有評估都以維護國民健康為最高目標。加熱菸的健康風險涉及國民健康與公共利益，因此審查過程秉持科學、專業與健康保護原則，無預設立場。

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