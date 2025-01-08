中科實中國小部線上招生開跑 1至4年級招收290人

中科實中國小部新校舍即將完工，學校將在114學年度正式招生上課，1月6日至1月24日受理線上報名。（中科管理局提供）

2025/01/08 19:55

〔記者陳建志／台中報導〕國立中科實驗高中持續推動擴部增班，繼高中部、國中部、雙語部、幼兒園後，國小部新校舍也即將完工，學校將在114學年度正式招生上課，初期將先招收1年級新生和2至4年級的轉學生，請符合資格的家長，1月6日至1月24日記得上網進行線上報名，2月11至13日現場繳件，並在3月14日進行線上直播抽籤。

中科實中表示，學校辦學品質佳，並以「國際、科技、品格、人文及創新」為願景，營造一個兼顧科技與人文素養的校園，校舍採兼具生態、節能、減廢、健康等理念的綠建築，並有新穎的圖書資源和教學設施、特色課程、創新教學，以滿足學生行動學習需求，另有體驗實作與數位學習的智慧校園等優質教學環境，使學生樂於學習、獲取知識。

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中科實中指出，因國小部新校舍即將完工，學校將在114學年度正式招生上課，首度招收1至4年級學生，1年級新生將招收5班，每班29人，共145人，其中園區生125人，社區生20（設籍大雅區、西屯區）；2年級招收2班、58人；3年級招收2班、58人；4年級1班、29人，符合資格的民眾，可從1月6日至1月24日止進行線上報名，詳情請上中科實中官網查詢。

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