豐原林務局宿舍群南側6棟荒廢多年 將爭取1.7億修復活化

豐原林務局宿舍群南側約千餘坪土地，6棟建築殘破不堪，環境髒亂。（記者張軒哲攝）

2025/01/08 19:44

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原林務局宿舍群為日據時期1927年陸續興建，見證台灣林業發展史，登錄為台中市歷史建築。但因年代更迭，逐漸荒廢，甚至淪為治安死角。北側群斥資整修市古蹟營林所台中出張所宿泊所後，今年4月將完工。但南側約千餘坪土地，6棟建築殘破不堪，環境髒亂。立法院副院長江啟臣今日邀集相關單位會勘，國產署允諾爭取約1億7千萬元經費整修活化。

江啟臣邀請財政部國有財產署、農業部林業及自然保育署、台中市政府文化局、市議員張瀞分、市議員陳本添、市議員邱愛珊，及豐原區公所、在地里長等相關單位辦理會勘。

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江啟臣表示，豐原宿舍群北、南兩樣情，南側自國產署接管後近20年，仍然沒有具體進展，現況破爛不堪，位於城市中心，更造成城市景觀醜陋。如果連這塊土地都處理不好，還能管理什麼國有財產，讓資產閒置缺乏利用務必好好檢討。

國產署長曾國基表示，南側原為農委會林務局經管，財政部變更為非公用財產移交國產署接管，正研議辦理納入「國有非公用文化資產修復及管理維護計劃」，先架設棚架，並爭取後續約1.7億修復工程經費活化。

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