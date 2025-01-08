新北三重又見建案損鄰 土木專業議員黃心華直指核心原因

新北市議員黃心華具備土木工程專業，他指出隨著工資、建築材料價格不斷上揚，建商為控制成本，會設法精簡設計，一旦發生意料外狀況，就容易釀災。（記者翁聿煌攝）

2025/01/08 19:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區日前再次發生基礎開挖導致鄰房傾斜損毀案，擁有土木專業的新北市議員黃心華在臉書PO文指出，隨著工資、建築材料價格不斷上揚，建商為控制成本，會設法精簡設計、減少工法冗餘設計或安全係數，一旦發生意料外狀況，就容易讓工程缺乏「容錯能力」，進而釀災。

黃心華說，這類問題或許是每個工程施作者都會遇到的取捨和兩難，但從大直基泰事件和這次的事件看來，若為了省下前期的成本，很可能就會賠上更鉅額的善後成本，實在不能有「賭一把」的僥倖的心態。

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黃心華指出，三重這次施工災害，初步看起來有幾個因素複合而成：第一，工地旁的舊有房屋並沒有地下室，因此整棟房屋像是放置在較淺的土層上，底層稍有風吹草動，就容易造成房屋發生異狀。

其次，他指出，因為建案原來只預計開挖地下2層，因此施工單位採用「預壘樁」來作為擋土措施，但因為預壘樁之間的空隙相對較大，因此細質土砂較容易從樁與樁的縫隙之中，被地下水帶動流出，進而引起鄰房地基的弱化，導致鄰房傾斜。

他建議，未來對於地下水位高、地層含砂質土壤、鄰房的基礎較淺的施工案件，建商應該要特別注意開挖時的地下水流動沖刷問題，甚或應該採用擋水、擋土功效更好的連續壁，才能減少類似情況的發生。

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