上屆活動湧入當地人口5倍遊客 左鎮竹藝燈會1/12登場

左鎮燈會將於本月12日登場，系列藝術創作陸續完成。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/08 19:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由區公所攜手地方各界共同推動台南左鎮燈會，雖然走「小而美」，但因內容精彩，迴響熱烈，上屆湧入逾2萬遊客，是當地人口的5倍；今年接續辦理，規模擴大一倍，以竹材應用為核心，結合產業文化與自然美學，完成系列的藝術創作，在夜空下展現魅力，將於本月12日登場。

今年的左鎮燈會主題為「星空銀河系」，一樣在蔗埕公園登場，並串連至老街，規劃4大展區，包含傳遞永續發展與生命力，以及展現綿延地景與日出、凸顯農村文化與情感，還有結合昔日繁華與現代創新等，各具寓意。

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公所今天為燈會活動熱鬧宣傳，協助推動的知名雕塑家林昭慶，以及策展的左達工作室、菜寮溪產業觀光協會，還有在地社區與企業等都出席，全力行銷。

左鎮區長余基吉表示，燈會將於本月12日晚間6點在熱鬧啟動，延續去年創新形式，規模擴大至2倍，透過藝術創作，體現了竹材美學的應用，並彰顯在地產業文化的價值。

余基吉說，今年的主題寓意，就是從無垠星際走向鄉村故土，分為A、B、C、D展區，融合在地的竹產業、百年文化與現代科技，傳遞永續發展、傳承、共榮等精神，成為一股前進的力量。

A區以「竹」為核心，結合星辰、隧道、車站等意象，展現宇宙與人文的對話，公舘、左中社區上百位長者共同編織創作，結合當地孩童、耆老、青年，象徵連結地方的歷史與未來。

B區是圍繞竹構的設計、應用，光影融入場景，精彩呈現；D區以「穿越復古」為主題，屬左鎮老街的延展，象徵著時光流轉與文化交融。

余基吉提到，C區則是主燈所在，透過竹編、壓克力，還有書法、符號等，突顯左鎮人對土地的深厚情感，以及團結精神，作品結合現代技術與在地特色，傳遞永續、共榮、豐收的美好祝願。

余基吉強調，這次燈會有「竹影星象」、「氤.韻凜.峰」與「小龍納福迎新春」等3件大型作品，每個展區各具有特色，讓人目不暇給，籌辦過程中也顯現了左鎮高度的向心力與凝聚力。

燈會橫跨春節假期，余基吉邀請全國民眾來到白堊土之鄉，探索二寮日出、草山月世界、左鎮化石園區，感受自然地貌與人文魅力。

左鎮燈會將於本月12日登場，系列藝術創作陸續完成。（記者吳俊鋒攝）

左鎮燈會將於本月12日登場，系列藝術創作陸續完成。（記者吳俊鋒攝）

左鎮燈會將於本月12日登場，系列藝術創作陸續完成。（記者吳俊鋒攝）

左鎮老街也進行藝術佈置，呈現「彩虹天空」的意象。（記者吳俊鋒攝）

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