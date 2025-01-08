年節到！高市光華國中美術班特展 創意設計年味春聯、紅包袋

光華國中美術班學生舉辦校慶美展，與年節結合，設計出趣味十足的紅包袋和斗方春聯等商品。（高雄市教育局提供）

2025/01/08 19:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立光華國中美術班學生，日前舉行校慶美展，由於年節將近，學生以蛇年吉祥物與過年喜氣為主題，設計成一系列紅包袋、斗方春聯和明信片等商品展出，今（8）日教育局長吳立森前往參觀，對學生的創意作品讚不絕口！

光華國中美術資優班今年的校慶美展，展現「突破框架、創造自我」的精神，並搭上年節熱潮，讓作品與蛇年相結合，設計富貴又喜氣且討喜的紅包袋、斗方春聯、趣味貼紙、明信片、筆記本與吊飾等。像是「蛇麼柿、都開心」、「數錢傷感情」的春聯，還有紅包袋上賀春的年蛇，招財蛇、招財貓與大桔大利的海瀨等可愛圖騰。

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教育局長吳立森表示，這些作品展現學生們的創造力與學校的教學成果，為校園藝術教育樹立了精彩成果與典範。校長王小芬說，文創商品從設計到製作，全程由學生親力親為，透過實踐學習，不僅提升創作能力，也展現結合美學與實用性的智慧。

這場展覽不僅包含創意無限的原創作品，更展出多件曾在全國性比賽中獲獎的佳作，充分體現光華國中美術資優班的教學成效與學生的非凡潛力。期間，家長、志工、師生紛紛到場參觀，為學生的努力與成長喝采。

光華國中美術班學生設計的紅包袋和斗方春聯、明信片等，與蛇年相呼應。（高雄市教育局提供）

光華國中美術班校慶美展，也展出學生在全國性比賽中獲獎的佳作。二年級翁雨彤（中）用水彩繪畫的光華夜市麵攤，畫呈現出如臨現場的精彩作品。圖右為吳立森局長、左為校長王小芬。（高雄市教育局提供）

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