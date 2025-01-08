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    清大250棵梅樹梅花漸綻放 最佳賞梅時節1月下旬到2月初

    清大250棵梅樹梅花已悄綻放，大約1月下旬到2月初的農曆春節是最佳賞梅時節。（記者洪美秀攝）

    清大250棵梅樹梅花已悄綻放，大約1月下旬到2月初的農曆春節是最佳賞梅時節。（記者洪美秀攝）

    2025/01/08 17:34

    〔記者洪美秀／新竹報導〕位在新竹市清華大學內的「梅園」，是紀念清大已故校長梅貽琦所建，園內有近250棵梅樹，每年1月下旬到2月初是梅花綻放時節，加上梅花會散發淡淡清香，總吸引人在梅樹下野餐賞花，近期清大梅園的梅花已悄悄綻放，約開2成，今年農曆春節正值盛開期，是北台灣賞梅好去處。

    位在清大後山的梅園，是校方1962年為紀念已故校長梅貽琦所建，園內除有已快60年近250棵老梅樹外，更有壯觀的龍柏大道和飛機造型的梅亭及可讓人新春許願的環形廣場月涵亭，來一趟梅園，除可賞梅外，還可在環形廣場許願，透過聲音的回音環繞來許願。

    清大梅園位在後山，從清大正門進入，可將車子停放在體育館及梅園附近停車場，步行不到50公尺就可進入梅園，首先看到的是兩側的迎賓龍柏大道，接著就可看到一大片的梅園，隨著冷氣團一波波，梅花會陸續綻放，今年最佳賞梅時節是在1月下旬到2月初，正適合新春賞花。

    校方也提醒賞梅民眾，新春期間賞梅不要踩踏或攀折梅枝。目前梅園梅花綻放約2成左右，預估1月下旬到2月初會是梅花盛開期，且有機會可發現罕見的六瓣梅。

    清大250棵梅樹梅花已悄綻放，大約1月下旬到2月初的農曆春節是最佳賞梅時節，還可看到罕見的六瓣梅。（記者洪美秀攝）

    清大250棵梅樹梅花已悄綻放，大約1月下旬到2月初的農曆春節是最佳賞梅時節，還可看到罕見的六瓣梅。（記者洪美秀攝）

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