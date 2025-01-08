交通部捷運評鑑 中捷「調坡塊多處裂縫」未滿80分獲乙等

中捷因U 型梁下方高強度混凝土調坡塊出現多處裂縫等因素，評分未滿80分，僅獲「乙等」。（黃守達提供）

2025/01/08 17:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市捷運通車已3年，交通部昨（7日）發布去年度大眾捷運系統橋梁檢測及維修情形評鑑報告，中捷因U型梁下方高強度混凝土調坡塊出現多處裂縫等因素，評分未滿80分，僅獲「乙等」，台中市議員黃守達批評，包括台北、高雄、新北市都獲得「甲等」的成績，僅台中與桃園拿到「乙等」，台中府宣稱拚大捷運時代來臨，根本十分落漆。

黃守達指出，根據交通部的評鑑報告顯示，中捷通車至今短短3年，卻已發生多處橋梁的隔音牆膠條脫落、橫梁掉漆的問題；U型梁下方高強度混凝土調坡塊也有多處發生裂縫及有一處破損的的狀況，顯示維護管理仍亟待加強。

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此外，黃守達指出，根據台中捷運自辦的定期檢測記錄，雖然發現了有雜物、雜草及垃圾等問題，卻未能發現可能影響結構安全的隱患，曝露中捷在日常維護上的不足，更突顯自辦檢測與委外專業檢測脫節，對公共安全構成潛在風險。

黃守達說，中捷綠線橋樑有數處劣化情形，但中捷內部取得橋梁檢測證書人員少，內部檢測評估方式也未與中央推動之「D.E.R.&U.（劣化程度D、劣化範圍E、影響程度R、維修急迫性U）」制度接軌。

他指出，審計部早在2022年的報告中就曾提及中捷需加強人員教育訓練，強化橋梁安全的自我檢測能力，這次交通部評鑑報告又再次被提出，中捷不該再漠視與拖延。

此外，報告也提到，中捷委外檢測報告書所提橋梁最接近之斷層竟然是「暫無資料」，黃守達說，但中捷軌道附近其實有許多斷層，也不難查到，台灣地震頻繁，橋梁的穩固與安全絕不容忽視，新北捷運環狀線於0403大地震造成橋梁錯位的事件就是一例，中捷應引以為鑑。

黃守達要求，台中捷運公司應立即改善橋梁檢測與維護機制，並加強地震後的檢測與巡查，確保大眾運輸系統的安全運行，以保障市民乘車安全。

中捷因U 型梁下方高強度混凝土調坡塊出現多處裂縫等因素，評分未滿80分，僅獲「乙等」。（黃守達提供）

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