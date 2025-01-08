恆春古城鱷魚落網 水溝之旅後轉往屏科大

屏東恆春鎮南門附近接獲民眾通報，指水溝竄出一隻約100公分的鱷魚，下午4點半左右，由動保單位及民眾協助捕捉，預計送往屏科大進行安置。 （記者蔡宗憲攝）

2025/01/08 17:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春鎮南門附近接獲民眾通報，指水溝竄出一隻約100公分的鱷魚。詭異情況引發圍觀，下午4點半左右，由動保單位及民眾協助捕捉，預計送往屏科大進行安置。

「市區怎麼會出現鱷魚！」民眾非常驚訝，還以為自己看花了，趕緊通報。因水鱷魚巨大，擔心移除水溝蓋驚動牠，各單位守候至動保單位抵達後，迅速將牠捕抓到路上，初步觀察無外傷及強烈攻擊性，不排除是寵物逃脫或棄養。

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屏縣府農業處表示，目前台灣尚未聽聞野外出現鱷魚族群，推測應該是特殊寵物遺失，將先送往屏科大安置。

屏縣府表示，台灣天然環境良好，寵物遺失在外或棄養，尤其是這類具威脅性動物，若於外形成族群，恐會造成環境生態與民眾安全。

屏東恆春鎮南門附近接獲民眾通報，指水溝竄出一隻約100公分的鱷魚，下午4點半左右，由動保單位及民眾協助捕捉，預計送往屏科大進行安置。 （記者蔡宗憲攝）

屏東恆春鎮南門附近接獲民眾通報，指水溝竄出一隻約100公分的鱷魚，下午4點半左右，由動保單位及民眾協助捕捉，預計送往屏科大進行安置。 （記者蔡宗憲攝）

屏東恆春鎮南門附近接獲民眾通報，指水溝竄出一隻約100公分的鱷魚，下午4點半左右，由動保單位及民眾協助捕捉，預計送往屏科大進行安置。 （記者蔡宗憲攝）

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