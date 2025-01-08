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    明起強烈大陸冷氣團報到！ 低溫探10度以下 下週二短暫回暖

    明起台灣將受到新一波強烈大陸冷氣團影響。（資料照）

    明起台灣將受到新一波強烈大陸冷氣團影響。（資料照）

    2025/01/08 17:18

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣明起受新一波強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署指出，這波冷氣團將持續影響台灣至下週一清晨，並呈現「先濕後乾」的天氣型態，週五、週六局部低溫可達到10度以下，北部、東半部及恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，週日起轉為乾冷的天氣，且下週一氣溫逐漸回升，週二各地氣溫可達20度以上。

    中央氣象署預報員黃恩鴻說明，週四起台灣受到新一波強烈大陸冷氣團影響，北台灣白天起就會明顯降溫，整日較為濕冷，其他地區白天相對舒適，仍可看見陽光，但入夜後就會明顯轉冷，週五、週六氣溫也將進一步下降。

    黃恩鴻指出，這波冷氣團對台灣影響以週五、週六清晨最明顯，中部以北清晨低溫僅11至13度，花東、南部地區約13至15度，且因週四至週六水氣偏多，北部、東半部及恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，週日起各地逐漸轉為乾冷的天氣，僅東半部有零星雨，其餘地區晴到多雲。

    此外，黃恩鴻提醒，由於週日至下週一環境偏乾，各地輻射冷卻較為明顯，週日晚間至週一清晨會有範圍較廣的低溫出現，中部以北、宜蘭、花蓮與局部沿海空曠地區都可能有10度以下低溫，但影響時間不長，待白天太陽出來後，馬上就會回溫。

    黃恩鴻表示，下週二各地氣溫回升，各地白天高溫可重回20至22度，北台灣白天高溫也可接近20度，但下週三會再有一波冷空氣南下，強度與影響時間等都還有待後續觀察。

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