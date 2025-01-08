彰化縣幸福餐券調高至70元 5超商加碼可兌換80元餐點

萊爾富、OKmart、全家、楓康超市及統一超商等5家企業善心加碼，讓彰化孩子持70元餐券即可兌換價值80元的餐點。（記者張聰秋攝）

2025/01/08 17:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕寒假快來了，為減輕物價上漲帶來的生活壓力，彰化縣政府宣布，今年寒假起調高國小、國中「幸福餐券」補助金額至每人70元，確保弱勢學童在寒、暑假期間能「吃得飽、吃得好」。

「幸福餐券」政策已推行多年，主要補助低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故的學生，以及經導師訪視認定有需要的學生。補助金額逐年調整，2019年每人補助50元，2022年增至國小55元、國中60元；去年下半年再調高為國小60元、國中65元。今年進一步統一提高至70元，並透過數位化方式讓餐券兌換更便利，預計惠及約1萬1500名國中小學生。

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縣長王惠美表示，今年縣府投入約6370萬元經費執行此政策，並獲萊爾富、OKmart、全家、楓康超市及統一超商等5家企業支持。企業善心加碼，讓孩子持70元餐券即可兌換價值80元的餐點，展現對弱勢學童的關懷。

自2023年起，彰化縣攜手一卡通公司，推動幸福餐券數位化，成為6都以外首個執行此政策的縣市。幸福餐券整合於數位學生證內，學生可直接在5大超商兌換餐點，學校也能透過系統後台查看消費內容，使政策執行更加透明、效率更高。

彰化縣政府今天宣佈，今年寒假起，學生「幸福餐券」調漲為70元，5家超商企業加碼補貼10元變80元，可兌換等值80元的餐點。（記者張聰秋攝）

幸福餐券整合於數位學生證內，學生可直接在五大超商兌換餐點，學校也能透過系統後台查看消費內容。（圖縣府提供）

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