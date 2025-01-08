新北湧蓮寺 捐贈蘆洲清潔隊2輛清潔車

新北市環保局長程大維局長感謝湧蓮寺捐贈垃圾車及資源回收車。（記者翁聿煌攝）

2025/01/08 16:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市蘆洲湧蓮寺為體恤新北市清潔隊員辛苦服務並維護環境衛生，繼過往曾多次捐贈新北市清潔車輛，近期再次捐贈蘆洲區清潔隊1輛6立方公尺垃圾車及1輛6.5噸資源回收車，總價值約497萬元，環保局表示，2輛清潔車輛已於去年底完成驗收及交車，局長程大維8日到湧蓮寺致贈感謝狀。

湧蓮寺主委陳宏昌表示，清潔隊是守護地方乾淨的無名英雄，身處第一線，為市民生活環境無私地奉獻，湧蓮寺取之於社會、用之於社會，這次清潔車輛的捐贈是讓清潔隊服務社會，除了對於清潔隊和環保局長期為城市環境的努力高度肯定，也想盡一份心力，共同守護地方環境。

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環保局指出，湧蓮寺以實際行動展現對環境衛生的支持，早在2007年至2009年間，曾多次捐贈清潔車輛予蘆洲區公所，包括8.5噸垃圾車、25噸垃圾車、15噸掃街車各1輛，分別使用於蘆洲區轄內循線垃圾收運業務、轉運垃圾及大型傢俱確保廢棄物能迅速送至八里焚化廠處理，及執行蘆洲轄內主要道路及分隔島環境清潔業務，為市容環境注入潔淨動力。

程大維表示，湧蓮寺是蘆洲地區重要的信仰中心，其慷慨捐贈有助於提升清潔隊的運作效率，彰顯其持續關注地方環境、服務居民的公益精神，往後蘆洲在地居民都有機會在倒垃圾時看到湧蓮寺的照顧及守護，與清潔隊一同為新北市的環境衛生努力。

蘆洲湧蓮寺捐贈新北市環保局蘆洲區清潔隊6.5噸資源回收車。（記者翁聿煌攝）

蘆洲湧蓮寺捐贈新北市環保局蘆洲區清潔隊6立方公尺垃圾車。（記者翁聿煌攝）

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