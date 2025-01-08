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    彰化大埔路仿台中福星路標線人行道 網友吐槽：亂上加亂

    台中市福星路標線人行道上路至今，成功讓行人、機車與汽車各行其道。（圖民眾提供）

    台中市福星路標線人行道上路至今，成功讓行人、機車與汽車各行其道。（圖民眾提供）

    2025/01/08 17:11

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府正在推動改善行人通行空間的計畫，選擇彰化市大埔商圈的大埔路作為示範道路，規劃全縣首條標線型人行道。然而，這項設計引發當地居民不滿，認為大埔路現況已經混亂，再增設人行道只會讓交通更加擁擠。對此，縣府參考了台中市逢甲商圈福星路的現況，強調標線型人行道是能優先以行人通行安全為考量的解決方案。

    此次施工在社群平台引發熱議，「大埔已經很亂了，這樣只會更亂」、「示範應該先從陳陵路開始，路夠大條，那裡比較適合」、「晚餐時間車那麼多，停機車格的要怎麼出來」、「不就是把長期霸佔的路肩，拿出來重新規劃使用而已？」、「鄉下就該有鄉下的樣子」網友們撻伐，反對劃設標線型人行道。

    「就是像這樣！」縣府指出，逢甲商圈福星路的現況顯示，騎樓旁設置綠底標有「人行道」3個字的區域，並在人行道與汽機車混合車道間規劃斜式長方型機車停車格（俗稱「避彎道」），如此一來讓原本的路肩成為行人道與停車空間，行人不必因騎樓被商家或屋主占用而改走馬路，減少與汽機車爭道的危險。機車則能在混合車道上行駛，避免因靠近汽車而進入汽車A、B柱視線死角的盲區，提高行駛安全性。

    縣府表示，台中逢甲商圈每日人潮洶湧，透過標線型人行道成功規劃行人與汽機車的動線，並設置機車停車格，不僅友善行人，也讓街景更加井然有序。雖然計畫推行初期可能引發疑慮，但縣府期望藉此改善目前路肩汽機車亂停的情況，為行人提供專屬空間，吸引更多徒步人潮，進一步帶動商圈活力與商家收益。

    縣府強調，大埔商圈與逢甲商圈情況類似，兩地人車流量大、商業活動密集，透過設置人行道不僅明確劃分行人與車輛的通行空間，也能優化道路秩序，讓汽機車行駛於車道，行人走在人行道上，各行其道，提高交通安全性與流暢度。

    台中逢甲商圈福星路標線型人行道，騎樓旁就是綠底白字寫著「人行道」。（圖民眾提供）

    台中逢甲商圈福星路標線型人行道，騎樓旁就是綠底白字寫著「人行道」。（圖民眾提供）

    台中市福星路標線人行道，讓彰化市大埔路跟進規劃，不過，當地居民與商家反彈，網友更質疑「大埔路已經有夠亂了，只會亂上加亂！」（圖民眾提供）

    台中市福星路標線人行道，讓彰化市大埔路跟進規劃，不過，當地居民與商家反彈，網友更質疑「大埔路已經有夠亂了，只會亂上加亂！」（圖民眾提供）

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