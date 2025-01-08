台南六甲2宮廟農民曆 鉛筆畫封面超特別

六甲區五甲龍凰寺（右）、鎮南宮（左）印製的蛇年農民曆，使用兩廟的鉛筆畫作為農民曆的封面。（記者楊金城攝）

2025/01/08 17:05

〔記者楊金城／台南報導〕不一樣的宮廟農民曆，台南六甲區五甲龍凰寺、鎮南宮印製的蛇年農民曆，使用兩廟的鉛筆畫作為農民曆的封面，文青風讓人驚豔，吸引翻閱也了解宗教歷史。

六甲公所退休員工蔡蕙璟以色鉛筆一筆一畫勾勒出六甲特色建築繪圖，創作赤山龍湖巖、五甲龍凰寺、鎮南宮等16座廟宇及毛昭川故居、居廣居、林鳳營車站等20座老屋的鉛筆畫，唯妙唯肖。

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不少宮廟都會印製農民曆贈送給信眾，絕大多數以廟宇的外觀、神明為封面主題，五甲龍凰寺、鎮南宮創新採用兩廟鉛筆畫作為農民曆封面，獲得信眾好評。

五甲龍凰寺主委方煌洲指出，農民曆加上龍凰寺鉛筆畫和主祀觀音佛祖等神像的封面設計，讓人對龍凰寺加深印象；鎮南宮農民曆首次採鎮南宮外觀鉛筆畫當封面，質感提升，主委高士恩說，鉛筆畫讓鎮南宮的農民曆有吸睛效果。

六甲區長陳啓榮指出，公所除出版六甲建築色鉛筆詩畫集，並運用古廟、老屋鉛筆畫出版過古廟風情筆記本、古廟風情明信片，五甲龍凰寺、鎮南宮將兩廟外觀鉛筆畫當作農民曆封面的創新，可說充滿文青風，讓人對宮廟的農民曆印象深刻。

陳啓榮說，六甲區隨處可見莊嚴古廟，信仰文化和特色建築是六甲的珍貴歷史寶藏，加入藝文特色，更助推六甲特色觀光。

六甲區長陳啓榮（左）、五甲龍凰寺主委方煌洲（右）展示龍凰寺蛇年農民曆。（記者楊金城攝）

六甲區長陳啓榮（左）、鎮南宮主委高士恩（右）展示鎮南宮鉛筆畫當封面的蛇年農民曆。（記者楊金城攝）

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