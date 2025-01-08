竹市稅務局邀12名師揮毫 1/10免費領春聯、捐發票再送好禮

新竹市稅務局邀12名師揮毫賀新春，10日免費領春聯捐發票再送好禮。（稅務局提供）

2025/01/08 17:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕金蛇賀歲，喜氣洋洋！新竹市稅務局10日上午將在稅務局一樓大廳舉辦「2025蛇來運轉送春聯活動」，現場會邀請張雙土、張美卿、顧瑞玲等12位書法名家揮毫，為市民免費書寫充滿祝福的春聯。除能欣賞名師揮毫，也有捐發票送好禮活動，歡迎市民把握機會參加，一起幸福安康、歡喜迎蛇年。

市府表示，即日起在3區公所、稅務局及市府服務中心開始發放蛇年開運3件組，包括「幸福安康」春聯、金蛇年紅包和開運福袋，並從1月27日小年夜開始進行走春祈福發開運福袋行程。市民若想要客製化的春聯、紅包袋，請把握10日到稅務局參加名師揮毫活動，民眾可挑選喜愛的春聯，更可客製化獨一無二的春聯與紅包袋，換新春聯過好年。

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稅務局表示，貼春聯是過年的傳統習俗，名師揮毫送春聯活動深受民眾喜愛，今年邁入第21個年頭。邀請市民相揪來參加，現場可近距離觀賞書法家們專注揮毫的神情，還有筆墨如行雲流水般的在紅紙上飛舞，一幅幅充滿祝福的春聯躍然紙上。

稅務局補充，除贈送春聯外，活動當日上午10時至12時，民眾可利用載具（含手機條碼、悠遊卡、icash、一卡通等）捐贈未開獎的雲端發票6張至20張，或紙本發票12張兌換好禮。成功申請手機條碼並下載財政部統一發票兌獎APP者，贈送精美贈品1份，數量有限，送完為止，募集所得發票全數捐給竹市社會福利機構。

新竹市稅務局邀12名師揮毫賀新春，10日免費領春聯捐發票再送好禮。（稅務局提供）

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