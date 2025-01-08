日月潭賞日出湖景勝地 「貓囒山步道」整修5個月重新開放

日月潭貓囒山步道封閉整修5個月後，觀景台與步道重新開放，可望提供更好的賞景休憩體驗。（日管處提供）

2025/01/08 16:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭水社地區可賞日出、湖景的貓囒山步道，去年7月因凱米颱風導致聯外道路崩坍難以通行，日月潭風景區管理處趁此期間整修步道與觀景台，封閉修繕5個月後，近日重新開放，不僅觀景台、步道翻新，廁所也煥然一新。

日管處提醒，目前聯外道路仍由魚池鄉公所修繕，部分破損路段設有交通錐，遊客行經務必留意，以維自身安全。

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日管處表示，貓囒山步道全長約4.6公里，可通往當地農改場與日月潭氣象站，步道也設有觀景台，可賞日出、眺望湖景，是相當受歡迎的賞景健行步道。

惟當地步道因年久破損，以及公廁設施也待更新，去年凱米颱風後當地聯外道路受損，便利用時間進行步道及周邊設施整修工程，封閉施工5個月後，近期已重新開放，不僅步道欄杆改採耐用塑木，觀景平台、廁所也都換新，可望提供更好的賞景與休憩體驗。

日管處也說，雖然貓囒山步道、公廁重新開放，不過聯外道路仍有部分路段尚待修繕，提醒民眾上山要小心通過，轄管的公所也已爭取到經費，預計3月就會發包進行修復。

日月潭貓囒山步道封閉整修5個月，公廁設施同步更新，並已重新開放。（日管處提供）

日月潭貓囒山步道封閉整修5個月，觀景台與步道重新開放。（日管處提供）

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