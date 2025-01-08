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    中嘉、凱擘申請基本頻道變更 NCC委員會停擺難審議

    NCC因委員人數不足半數，導致委員會議停擺。（圖擷取自NCC直播）

    NCC因委員人數不足半數，導致委員會議停擺。（圖擷取自NCC直播）

    2025/01/08 16:18

    〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，導致委員會議停擺，持續以諮議會方式維持運作。NCC主任秘書黃文哲指出，中嘉、凱擘等於去年年底申請變更韓國娛樂台（KMTV）、AMC等頻道，但因屬於委員會許可案，需待委員會正常運作後方可審議。

    NCC說明，中嘉、凱擘等於去（2024）年11月底、12月初送交基本頻道異動申請，但依據國家通訊傳播委員會組織法規範，此類申請案件屬於許可案，需由委員會進行討論，而前述業者送件時，NCC委員已不足半數、無法召開委員會，因此暫無法討論，但已啟動詢問地方政府等相關幕僚作業。

    此外，NCC表示，中嘉、凱擘送的頻道異動中，包括31、69頻道異動，希望將KMTV更換為JET、AMC更換為ROCK Action，另有其他後段購物頻道下架申請，且目前沒有新聞相關頻道異動內容。

    黃文哲表示，依據法規規範，基本頻道異動需經過委員會許可，除非屬於終止經營案件，才能以備查方式辦理，並依據衛星廣播電視法交回頻道執照，前述申請案件細節將待委員會議可召開後再行審議，一切依法辦理。

    另，NCC日前針對電信法相關子法廢止進行預告，先前已預告期滿，並未接獲其他意見。黃文哲說明，其中能即刻廢止的法規計有81項，行政規則27項，另有涉及業者權利義務、不能即刻廢止的法規計8項，行政規則7項。

    黃文哲表示，可即刻廢止的81項法規已經依照法制作業程序預告完成，但依據NCC組織法規範，通訊傳播相關法令廢止應由委員會議決議，而目前待委員會議尚無法召開，待委員會議可運作，會儘速討論進行，避免電信事業與各機關處理相關業務時發生困擾。

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