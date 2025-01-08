雲、嘉6座抗旱井完工 有望解決水資源不足問題

農田水利署副署長林國華（左2）、立委劉建國（左3）等人，共同啟用抗旱井。（記者鄭旭凱攝）

2025/01/08 16:14

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕前幾年因為颱風未過境台灣，導致各地水庫瀕瀕告急，農民因為乾旱損失慘重，農田水利署雲林管理處在112年起在雲林、嘉義等地設置6口緊急抗旱井，今天舉行完工通水典禮。水利署官員表示，未來在水源不足時，抗旱井可望發揮作用，讓農民免於無水灌溉之苦。

今天雲、嘉地區啟用的6座抗旱井，包括大埤鄉2座、斗南鎮、斗六市、古坑鄉及嘉義縣大林鎮等各1座，抗旱井啟用典禮在大埤鄉舉行，由農田水利署副署長兼雲林管理處處長林國華、立委劉建國、雲林縣議員張庭綺等人及在地民眾等與會。

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劉建國表示，台灣以農立國，農民若沒水灌溉將是國安問題，雲林縣近年來面臨嚴峻的旱象，農民生計受到極大的影響，為解決缺水問題，水利署雲林管理處從112年起分3年對灌區內的地下水井進行改善，總工程費達2800萬元，受益面積達84公頃，未來將大幅改善當地農民的灌溉條件，讓農民能安心耕作。

林國華表示，由於斗六大圳於每年的5月15日開始通水，所以斗六、斗南灌區一期作並未供給地面水，必須高度仰賴地下水源補充灌溉，水利署分3年改善區內的地下水井，未來抗旱井在水源不足時將可提供農民更便利的灌溉水源，也呼籲農民配合公告於指定期間內取水灌溉，以確保水資源的永續利用。

劉建國表示，雲林地區另外還有10口抗旱井的鑿井補助也已經到位，總經費為5700萬元，近日已陸續動工，預定1年後左右能完工，屆時將能為更多農民帶來幫助。

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