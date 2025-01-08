為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台科大教師開發「工地達人」遊戲 助學生輕鬆了解建築工程實務

    學生透過玩投標遊戲了解實務觀念。（台科大提供）

    學生透過玩投標遊戲了解實務觀念。（台科大提供）

    2025/01/08 16:12

    〔記者楊綿傑／台北報導〕以遊戲幫助學生學習！台科大建築系教授阮怡凱開設「營建管理與工程理論」課程，有鑑於觀察到學生透過遊戲學習反應最熱烈，遂開發4款與學習內容相關之遊戲，教導學生學習營建管理的實務與操作能力。

    阮怡凱表示，發現學生對遊戲學習的反應最為熱烈，因此決定在課堂上增加遊戲比重，開發「設計品質檢核遊戲」、「投標遊戲」、「台大宿舍PCM遊戲」及「工地達人數位遊戲」4款遊戲，並充分結合建築領域的知識與技能。

    阮怡凱說明，「設計品質檢核遊戲」是以英國營建協會的「DQI設計品質檢核指標」為基礎，讓學生推派代表展示設計作品，並由其他同學擔任評審，依指標逐項評分。這比傳統自己在台上講解更能讓學生主動了解指標內容，並培養批判性思維和評審能力。

    而「投標遊戲」則是讓學生模擬招標過程，體驗業主與招標單位、廠商之間的競爭與策略選擇。學生能模擬底價並決定投標價格，並在遊戲中反思投標過程中的策略和可能的問題，在現實生活中可能產生的弊案，如聯合圍標等情形，也要能避免。

    「台大宿舍PCM遊戲」則提供真實的先期規劃報告書讓學生分組討論，模擬挑錯與改進提案的過程，提高學生們的分析能力並理解專案管理中的關鍵問題。

    最受同學們歡迎的則是「工地達人遊戲」，以工地為背景，模擬建築施工中的挑戰與風險，同學們需應對隨機事件並強化風險管理意識。遊戲從地下室施工到樓層建設，每個關卡都有不同任務，學生需依提示操作，並應對隨機事故，根據風險管理能力進行扣分，遊戲強調工地安全和責任，並讓學生了解建築師在工地的角色。

    阮怡凱表示，「工地達人數位遊戲」是他與研究生蕭家宥共同開發，遊戲融入了工地常見的問題，創建了挑戰性的模擬環境，讓學生能更好理解工地上的風險和挑戰，也解決許多建築系學生對工地工作較為陌生與排斥的情形。

    例如，遊戲中可以學習到施工的程序、缺失的修繕、品質管控、意外或事故的防範等。阮怡凱說，透過這款遊戲，希望讓學生了解工地不僅是土木系或營建系的事，也讓他們明白建築師在監造過程中的責任和義務，這不僅有助於他們了解工程風險，還能提升他們對工地安全的重視。

    「工地達人遊戲」，以工地為背景，模擬建築施工中的挑戰與風險，同學們需應對隨機事件並強化風險管理意識。（台科大提供）

    「工地達人遊戲」，以工地為背景，模擬建築施工中的挑戰與風險，同學們需應對隨機事件並強化風險管理意識。（台科大提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播