台科大教師開發「工地達人」遊戲 助學生輕鬆了解建築工程實務

學生透過玩投標遊戲了解實務觀念。（台科大提供）

2025/01/08 16:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕以遊戲幫助學生學習！台科大建築系教授阮怡凱開設「營建管理與工程理論」課程，有鑑於觀察到學生透過遊戲學習反應最熱烈，遂開發4款與學習內容相關之遊戲，教導學生學習營建管理的實務與操作能力。

阮怡凱表示，發現學生對遊戲學習的反應最為熱烈，因此決定在課堂上增加遊戲比重，開發「設計品質檢核遊戲」、「投標遊戲」、「台大宿舍PCM遊戲」及「工地達人數位遊戲」4款遊戲，並充分結合建築領域的知識與技能。

請繼續往下閱讀...

阮怡凱說明，「設計品質檢核遊戲」是以英國營建協會的「DQI設計品質檢核指標」為基礎，讓學生推派代表展示設計作品，並由其他同學擔任評審，依指標逐項評分。這比傳統自己在台上講解更能讓學生主動了解指標內容，並培養批判性思維和評審能力。

而「投標遊戲」則是讓學生模擬招標過程，體驗業主與招標單位、廠商之間的競爭與策略選擇。學生能模擬底價並決定投標價格，並在遊戲中反思投標過程中的策略和可能的問題，在現實生活中可能產生的弊案，如聯合圍標等情形，也要能避免。

「台大宿舍PCM遊戲」則提供真實的先期規劃報告書讓學生分組討論，模擬挑錯與改進提案的過程，提高學生們的分析能力並理解專案管理中的關鍵問題。

最受同學們歡迎的則是「工地達人遊戲」，以工地為背景，模擬建築施工中的挑戰與風險，同學們需應對隨機事件並強化風險管理意識。遊戲從地下室施工到樓層建設，每個關卡都有不同任務，學生需依提示操作，並應對隨機事故，根據風險管理能力進行扣分，遊戲強調工地安全和責任，並讓學生了解建築師在工地的角色。

阮怡凱表示，「工地達人數位遊戲」是他與研究生蕭家宥共同開發，遊戲融入了工地常見的問題，創建了挑戰性的模擬環境，讓學生能更好理解工地上的風險和挑戰，也解決許多建築系學生對工地工作較為陌生與排斥的情形。

例如，遊戲中可以學習到施工的程序、缺失的修繕、品質管控、意外或事故的防範等。阮怡凱說，透過這款遊戲，希望讓學生了解工地不僅是土木系或營建系的事，也讓他們明白建築師在監造過程中的責任和義務，這不僅有助於他們了解工程風險，還能提升他們對工地安全的重視。

「工地達人遊戲」，以工地為背景，模擬建築施工中的挑戰與風險，同學們需應對隨機事件並強化風險管理意識。（台科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法