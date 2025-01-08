台南四鯤鯓紅樹林生態觀光船1/11啟航 南區海洋觀光邁大步

可造訪台南南區鯤鯓湖紅樹林生態的觀光船，將於1月11日上午啟航營運。（圖：南市舢筏漁業護權協進會提供）

2025/01/08 16:07

〔記者王俊忠／台南報導〕繼去年9月試辦台版泰式的水上人家市集後，以台南南區四鯤鯓漁村為據點的南市舢筏漁業護權協進會及地方人士，持續開發四鯤鯓的漁業與生態觀光產業，近期完成四鯤鯓紅樹林生態觀光船的籌備，預定在1月11日上午11時啟航營運。

主辦單位表示，四鯤鯓紅樹林生態觀光船的啟航是南區海洋觀光發展的重要一步。為慶祝啟航，凡於活動指定日期（1/11、12、18、19、25及26），購買全票、兒童票及身障票券，皆附消費券50元，可在現場攤位使用。平日僅開放團體事先預約；假日下午1點到5點，提供團體優先預約，一般民眾可現場購票，實際需依現場情況為準。詳情可搜尋臉書「四鯤鯓鯤鯓湖紅樹林生態觀光船」或來電洽詢0903232168。

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南市舢筏漁業護權協進會理事長陳廷洲與鯤鯓龍山寺主委吳志祥說，「鯤鯓」名稱由來有此一說，早期隆起在台江內海的濱外沙洲，從海上遠觀有如鯨魚背部，因而得名的四鯤鯓位於台南市南區，緊鄰安平商港與安平漁光島相望，在地居民主要以沿海捕撈漁業或養殖鮮蚵為主。過去探訪四鯤鯓主要從龍山寺出發，欣賞彩繪大師潘麗水作品，走進蜿蜒小巷瀏覽人文歷史，探索龍目井及老厝，再到龍崗天橋與四鯤鯓海灘，感受海風吹拂與海岸漁村的日常美好。

在地方努力下，紅樹林觀光船體驗遊程應運而生，如今可以「海陸雙遊」享受，透過觀光船深度探索四鯤鯓紅樹林的神奇生態與當地無人島秘境、灘岸生物（如招潮蟹）等，紅樹林是極具生態價值的植物，廣泛分布於熱帶和亞熱帶的海岸線，它們不僅能防止土壤侵蝕，還提供豐富生態環境，支持著多樣的動植物聚落。乘坐生態觀光船，在專業導覽員介紹下，遊客有機會近距離觀察這片生態奇觀、了解紅樹林生態功能與保護的重要性。

陳廷洲說，生態觀光船在去年9月水上市集試辦時打響知名度，在啟航後搭乘此船也可一窺古鯤鯓湖（現今安平商港）的前世今生，由在地牡蠣養殖達人分享精彩的三生故事（生產、生態及生活）。觀光船營運時間及費用，可洽詢官網公告為主，臉書專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565942356115。

去年9月間，台南南區鯤鯓湖水上市集與紅樹林生態觀光船進行試營運，獲得不錯回響。（圖：南市舢筏漁業護權協進會提供）

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