苗栗區年節助老資源尚缺7成 華山基金會邀各界響應

華山基金會「愛老人 愛團圓」公益活動，苗栗區年節助老資源尚缺7成，企盼更多愛心人士支持愛心年菜。（圖由縣府提供）

2025/01/08 16:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆新年將至，苗栗縣政府關懷獨居長輩，結合華山基金會辦理致贈獨居老人年菜活動，且考量物價高漲，將往年補助10萬元的經費提高至15萬元，讓長輩感受社會的溫暖，快樂的過年，因苗栗區年節助老資源尚缺7成，也邀社會各界參與，共同關懷長輩。

華山基金會上午在縣府文觀局中正堂大廳舉行「金蛇獻瑞 福星照耀吉祥來」致贈獨居老人年菜活動，由縣長鍾東錦、縣議員陳光軒、徐筱菁、縣府社會處長陳國棟及台灣中油探採事業部、台電苗栗區營業處、榮民服務處等單位共同為活動揭開序幕。

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會中，由鍾東錦代表頒贈華山基金會15萬元年菜經費，華山基金會苗栗站長余智達回贈感謝狀。鍾東錦指出，縣府往年補助華山基金會10萬元辦理致贈年菜活動，由於物價漲價，因此提高金額到15萬元，希望能夠幫助到華山基金會，也盼有能力的企業參與。

社會處表示，截至去年底，苗縣老年人口已達10萬4168人，佔全縣總人口19.55％，其中，列冊獨居老人約計1197位，縣府為加強照顧獨居長輩，持續辦理「獨居老人關懷服務計畫」，委託雙福社會福利慈善事業基金會及苗縣孝親關懷協會提供關懷訪視、電話問安、生活協助、就醫協助、輔介長期照顧等服務。

華山基金會苗栗站說明愛心年菜的內容，1份1千元，分為葷素2種，華山基金會的「愛老人 愛團圓」公益活動，苗栗區年節助老資源尚缺7成，企盼更多愛心人士支持愛心年菜。

縣長鍾東錦代表縣府頒贈華山基金會15萬元年菜經費。（圖由縣府提供）

農曆新年將至，苗栗縣政府關懷獨居長輩，結合華山基金會辦理致贈獨居老人年菜活動，邀社會各界參與，共同關懷長輩。 （圖由縣府提供）

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