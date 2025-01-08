北埔元宵節「油笐火」遊客量爆增 2/8-9再現傳統

今（8）日在新竹縣縣定古蹟北埔慈天宮廣場前，知名的Coming True即將成真火舞團震撼表演，為2月8日、9日北埔「正月十五油笐火」系列活動揭開序幕。（記者廖雪茹攝）

2025/01/08 16:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕承載著保家衛國精神的「油笐火」，是新竹縣北埔鄉一年一度的元宵節盛事，今（8）日於縣定古蹟慈天宮廣場前，由知名的Coming True即將成真火舞團震撼表演，為2月8日、9日系列活動揭開序幕；因應今年從1200人爆增至2000人報名參加油笐火DIY，鄉公所擴大活動規模，調整夜遊路線及新增客語猜燈謎與博弈小遊戲，還將首度提供免費接駁專車。

北埔鄉長莊明增話說「油笐火」的由來，他表示相傳在日治時代，日本人擔心北埔抗日勢力過大影響其統治，在慈天宮後方興闢一條筆直的道路，想斬斷北埔的龍脈；戰後居民為接回龍脈，於每年正月15晚間擎著竹子製成的油笐火登上秀巒山，以火龍形式象徵延續地方生命力。這項活動承載著保家衛國的精神，逐漸發展為北埔特有的民俗盛事。

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即將成真火舞團帶來震撼表演，莊明增偕同鄉代會主席徐鏡明和議員王辰翔點燃油笐火，並與各代表和村長薪火相傳象徵活動開跑，向全國民眾發出邀請。莊明增指出，為迎接激增的遊客需求，今年重新規劃夜遊體驗路線，並新增客語猜燈謎與客庄博弈小遊戲，期讓遊客感受濃厚的節慶氛圍。

暖場活動1月18日將由北埔新春三烏當沙鼻登場。 客家傳統年節活動｢跌三烏｣，是以銅錢與石板為工具進行的遊戲，鄉公所期望透過競賽方式重現年節趣味；除了競爭激烈的爭霸賽外，主辦單位還設計了各式跌三烏活動。

2月8日下午有「遶山花」輕旅行，歡迎遊客在各村導覽下探索北埔自然風光與文化故事。下午於慈天宮廟坪廣場設有手作體驗區，讓遊客親手製作油笐火。晚間則可以擎著油笐火夜遊，點亮秀巒山及北埔村落大街小巷，並欣賞代表日本節慶的盆舞與即將成真火舞團的壓軸演出。

2月9日慈天宮廟坪將有米食市集和音樂會，由在地社區帶來多樣特色米食料理，還有友達光電董事長組成的薩克斯風樂團WOW SAX，打造沉浸式音樂饗宴。

今年首度提供竹東火車站往來北埔老街的免費接駁專車，時間為2月8日下午1點至晚上9點，活動詳情可參見「北埔鄉公所」臉書粉絲團。

知名的Coming True即將成真火舞團震撼表演。（記者廖雪茹攝）

Coming True即將成真火舞團震撼表演。（記者廖雪茹攝）

新竹縣北埔鄉一年一度的元宵節盛事「正月十五油笐火」今年擴大辦理，鄉公所與鄉民代表會今（8）日於慈天宮廟坪廣場點燃油笐火象徵活動開跑。（記者廖雪茹攝）

新竹縣北埔鄉一年一度的元宵節盛事「正月十五油笐火」今年擴大辦理，鄉公所與鄉民代表會今（8）日於慈天宮廟坪廣場點燃油笐火象徵活動開跑。（記者廖雪茹攝）

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