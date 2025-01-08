基隆不再是雨都？去年降雨天數僅排37但總雨量居平地之冠

基隆市號稱雨都，但去年下雨日數最多的七堵區為230天，僅排到全國鄉鎮市第37名。（記者盧賢秀攝）

2025/01/08 16:49

〔記者盧賢秀／新北報導〕〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆號稱雨都，根據中央氣象署的資料顯示，基隆市七堵區去年下雨共230天，在全國各縣市鄉鎮中排名37名，基隆下雨天和雨量都較往年少，不過基隆市暖暖區去年全年雨量達5695毫米，是全國平地測站中雨量最多的。

根據中央氣象署的統計資料，去年降雨天數最多的鄉鎮前3名，分別是花蓮縣秀林鄉334天、宜蘭縣大同鄉320天、花蓮縣萬榮鄉304天。基隆市下雨日數最多的是七堵區，去年下雨日數230天，僅排到全國第37名。

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若從總雨量來看，2024年全台降雨最多的測站是台北市士林區擎天崗，年總雨量達8534毫米，宜蘭縣南澳鄉西帽山居次，年雨量8430毫米。全國下雨最多的前10名，前9名都是山區測站，平地測站雨量最多是基隆市暖暖區，年雨量5695毫米。

基隆氣象站主任白意詩指出，基隆地區降雨特色集中在秋、冬季節，數10年來有略減，但平均還有約200天。

白意詩指出，全台的降雨狀況常會因為平地、山區、梅雨鋒面、颱風多寡、東北季風等天氣系統的變化而有改變。若以單一測站的長期變化趨勢來分析，可以發現在整體氣候變遷的過程中，有降雨時間減少、短延時強降水劇增的趨勢，民眾要提高警覺性，豪大雨時避免前往山區及低窪地區。

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