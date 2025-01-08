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    梅花綻放！高雄六龜山區「白雪」再現 美不勝收

    六龜寶來是全台最南端的賞梅勝地，今年受到冷氣團及雨水充沛的影響，目前山區梅花已綻放約6成。（記者黃佳琳攝）

    六龜寶來是全台最南端的賞梅勝地，今年受到冷氣團及雨水充沛的影響，目前山區梅花已綻放約6成。（記者黃佳琳攝）

    2025/01/08 14:31

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕近日氣溫驟降，山區不時瀰漫雲霧，美麗的梅花景致，彷彿置身於雪白國度，六龜區公所將於11、12日舉辦「尋梅樂舞相約六龜」等系列活動，讓旅人感受六龜的熱情與活力。

    六龜寶來是全台最南端的賞梅勝地，今年受到冷氣團及雨水充沛的影響，目前山區梅花已綻放約6成，景象難得一見。六龜區長陳昱如表示，六龜不僅擁有得天獨厚的自然美景，更以其深厚的文化底蘊為人稱道；今年觀光藝文季活動整合了藝術、文化與在地特色，期望帶給遊客全新的感官體驗，展現六龜的多元魅力。

    六龜觀光藝文季冬季號將於11日起在六龜老街及寶來竹林休閒農業區三叉工坊盛大展開，此次結合藝術、文化與自然生態，涵蓋「亀心光祭品牌策展、「國際口足畫家楊恩典老師新春特展、「六龜農民曆-六龜裏」簽書發表會，以及「尋梅樂舞相約六龜」等系列精彩活動，帶給旅人多感官的豐富體驗。

    一年一度賞梅「尋梅樂舞相約六龜」活動，邀請遊客漫步於寶來竹林休閒農業區梅花林間，欣賞自然的美景與多元的文化演出。活動還有限量春聯揮毫、舞台表演、創意DIY手作、市集美食、生態導覽及梅下茶席品茗等，營造浪漫與活力兼具的氛圍，以及集點送好禮，現場消費集滿六格集點卡，免費兌換限量購物袋與祈福梅花卡片，期透過活動讓更多人了解六龜，並愛上這片土地。

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