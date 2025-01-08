台南4條年貨大街 年節逛街好選擇

今年台南年貨大街有4場，從1月9日到1月26日接力登場，其中有3處是眷村年貨大街，1處在新化老街，與台南的國防、歷史文化有很深的淵源。（南市觀旅局提供）

2025/01/08 13:49

〔記者王涵平／台南報導〕今年台南年貨大街有4場，從1月9日到1月26日接力登場，其中有3處是眷村年貨大街，1處在新化老街，與台南的國防、歷史文化有很深的淵源，走逛年貨大街外，還可前往周邊景點，晚上接著逛夜市，非常精彩。

南市觀旅局表示，阿嬤你看眷村文化美食節（1/9~1/13），地點在北區開南街道路周邊，是首次舉辦，為重現眷村美食特色與早期年節盛況，並隨著美國學校舊址被保留、阿嬤你看市集廊道的開放，結合在地台美合作及眷村記憶，以眷村美食（如獅子頭、北方麵食、糕餅等）、年貨（如臘肉南北雜貨等）為元素，將近有100個眷村與年貨商品攤商，邀請街頭藝人及消費滿額摸彩等活動。

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台南眷村年貨大街（1/16~1/20），地點在台南市棒球場周邊，是台南最有歷史的年貨大街，周邊還有水交社文化園區、五妃廟、哈赫拿爾森林等景點。水交社文化季暨眷村年貨大街（1/24~1/26），地點在南區水交社文化園區。

新化年貨大街（1/17~1/22），地點自新化老街延伸至新化大目降園區，今年邁向第14年，為春節前夕民眾採買年貨的重要聚集地之一，參與的攤商以台南在地店家、符合節慶商品及有食品業者登錄的績優廠商優先入選，可欣賞老街兩旁的巴洛克建築及新化武德殿及大目降園區的日式建築，逛老街若不過癮，可以再順遊新化瓜瓜園觀光工廠、新化果菜市場、新化虎頭埤園區及大坑休閒農場。

今年台南年貨大街有4場，從1月9日到1月26日接力登場，其中有3處是眷村年貨大街，1處在新化老街，與台南的國防、歷史文化有很深的淵源。（南市觀旅局提供）

今年台南年貨大街有4場，從1月9日到1月26日接力登場，其中有3處是眷村年貨大街，1處在新化老街，與台南的國防、歷史文化有很深的淵源。（南市觀旅局提供）

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