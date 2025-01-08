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    超萌屏東蛇年小提燈「屏小龍」亮相 索取時間今公布

    超萌屏東蛇年小提燈「屏小龍」。（記者羅欣貞攝）

    超萌屏東蛇年小提燈「屏小龍」。（記者羅欣貞攝）

    2025/01/08 13:46

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府蛇年小提燈「屏小龍」今（11）日亮相，以俏皮的蛇蛋造型為設計靈感，除了可點亮當提燈，底部也能裝水變成不倒翁玩偶，縣府今天公布索取時間，請有興趣的民眾留意。

    屏東縣長周春米指出，今年蛇年推出小提燈「屏小龍」，以俏皮的蛇蛋造型為設計靈感，屏小龍破蛋而出，展現出生動活潑的形象。這款小提燈不僅吹氣就能完成組裝，背在身上相當方便外，還可以在底部加入水，瞬間變成氛圍感十足的不倒翁小夜燈，雙重用法與體驗，預計將成為民眾爭相收藏的熱門商品。

    屏縣府傳播暨國際事務處表示，小提燈每日限量發放，1月11日開幕點燈現場，預計晚上6時於縣民公園燈區第一服務台開始發放；1月23日至1月26日上午9時至下午5時於屏東火車站、潮州火車站、東港轉運站、竹田火車站、枋寮火車站、水門轉運站等6站旅遊服務中心發放；上午10時至晚間6時車城看海美術館發放；內埔社會福利服務中心、恆春社會福利服務中心發放時間皆為上午9時至11時30分、下午2時至5時發放。

    1月31日（大年初三）、2月1日（初四））下午3時30分於縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區服務台、勝利星村將軍之屋限量發放小提燈。

    2025屏東燈節將於1月11日至2月16日，每日下午5時30分至晚間10時亮燈，今年共有四大燈區，包括萬年溪燈區（屏東市萬年溪自建國路至仁愛路段）、縣民公園燈區（屏東縣民公園）、勝利星村燈區（勝利區、成功區、通海區及遺構公園）、客家燈區（內埔鄉龍頸溪溪畔公園）。

    詳情可查詢2025屏東燈節活動官網或追蹤「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

    屏東蛇年小提燈索取時間與地點。（屏東縣政府提供）

    屏東蛇年小提燈索取時間與地點。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米公布今年蛇年推出的小提燈「屏小龍」。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米公布今年蛇年推出的小提燈「屏小龍」。（記者羅欣貞攝）

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