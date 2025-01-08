2025年香蕉收入保險開放投保 農業部補助5成保費

2025年香蕉收入保險即起到3月底開放農民投保。（資料照）

2025/01/08 15:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕去年接連颱風，香蕉受損嚴重，農民若要分散經營風險，可投保香蕉保險，農業部農金署表示，2025年度香蕉收入保險即起開賣到3月31日，蕉農投保政府補助5成保費，若具產銷履歷、有機驗證，或耕作面積達3公頃以上的蕉農，保費補助提高到6成。

香蕉是台灣主要的水果作物之一，為保障農民收益，農業部於2020年開辦香蕉收入保險，今年開辦的香蕉收入保險新增苗栗縣苗栗市、彰化縣社頭鄉、台南市山上區及高雄市鳥松區等4個試辦地區，目前已有14縣市、108家農會、138個鄉鎮市區參與，農金署表示，自開辦以來，每年都有出險理賠，累計至2023年理賠512件、金額達2546萬元，提供農民價格下跌、產量減損造成收入減少保障，呼籲蕉農踴躍投保。

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農金署指出，今年度香蕉收入保險將持續試辦產量係數1.1方案、高屏地區春夏蕉方案（價格採2月至9月高屏地區青蕉產地平均價格），至於保費則繼續由農業部提供50%保險費補助，另針對投保香蕉田區具產銷履歷、有機驗證或同一要保人總投保面積達3公頃以上蕉農，提高保險費補助比率至60%。

農金署進一步說明，為貼近農民需求，近年已陸續放寬投保資格，簡化投保措施，包括修正放寬「混種、間作不得投保」規定，蕉農種植密度符合當地慣行栽培常態（平地種植株數8成、山坡地7成以上）即可，及免除實耕者投保所需檢附租約等佐證文件，僅需明確填寫地號、地段及投保面積等即完成投保，並建置投保資訊系統，並開放同一縣市內得跨鄉鎮投保。

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