為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林斗南年貨大街1/18、1/19開賣 消費200元有機會拿大獎

    雲林斗南年貨大街1月18、19日在斗南田徑場開賣，現場有琳琅滿目的商品。（記者黃淑莉攝）

    雲林斗南年貨大街1月18、19日在斗南田徑場開賣，現場有琳琅滿目的商品。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/08 15:20

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南年貨大街將在1月18、19日在斗南田徑場開賣，今年除有雞、鴨限時限量搶購，還有3大好禮活動，購買200元以上有機會拿走5萬元現金，或是抽中最新款iPhone手機、電視等大獎。

    雲林縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛、議員蔡永富、王秋足等人，今（8）日開箱今年斗南年貨大街亮點及優惠，張麗善表示，年貨市集攤位琳琅滿目，有雲林良品、雲林100碗、市場樂活名攤、縣內觀光工廠等優質名店，讓民眾可以一次採買各項年貨。

    張麗善說，為讓民眾在採買時感受到更多樂趣，今年特別增加3大好禮活動，只要到場即可獲得一張抽獎券，最高可獲得5000元現金；購買消費券者可參加擲筊，2天累計擲得最多聖筊者可得5萬元現金；消費滿200元可集點參加抽獎，獎品有iPhone最新款手機、電視、冰箱及烤箱等大獎。

    縣府建設處指出，2天活動都有限時限量搶購，上午9點有鴨迷食品的紅羽土雞加滴雞精5包299元、10點台野公司全鴨129元、鴨迷的土雞湯275元，下午2點有綜合滷味1組99元加1元多1件。

    蔡東富表示，今年年貨大街擴大舉辦，除時間延長到晚上，還提供多種好禮，現場有在地各項農特產品，還有社福團體的愛心攤位，歡迎大家來斗南年貨大街買年貨做愛心。

    沈暉勛邀請大家18、19日來斗南年貨大街採買年貨。

    雲林縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛及縣議員蔡東富等人，開箱今年斗南年貨大街亮點及加碼3大好禮，邀請大家1月18、19日來逛斗南年貨大街。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛及縣議員蔡東富等人，開箱今年斗南年貨大街亮點及加碼3大好禮，邀請大家1月18、19日來逛斗南年貨大街。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播