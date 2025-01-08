雲林斗南年貨大街1/18、1/19開賣 消費200元有機會拿大獎

雲林斗南年貨大街1月18、19日在斗南田徑場開賣，現場有琳琅滿目的商品。（記者黃淑莉攝）

2025/01/08 15:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南年貨大街將在1月18、19日在斗南田徑場開賣，今年除有雞、鴨限時限量搶購，還有3大好禮活動，購買200元以上有機會拿走5萬元現金，或是抽中最新款iPhone手機、電視等大獎。

雲林縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛、議員蔡永富、王秋足等人，今（8）日開箱今年斗南年貨大街亮點及優惠，張麗善表示，年貨市集攤位琳琅滿目，有雲林良品、雲林100碗、市場樂活名攤、縣內觀光工廠等優質名店，讓民眾可以一次採買各項年貨。

請繼續往下閱讀...

張麗善說，為讓民眾在採買時感受到更多樂趣，今年特別增加3大好禮活動，只要到場即可獲得一張抽獎券，最高可獲得5000元現金；購買消費券者可參加擲筊，2天累計擲得最多聖筊者可得5萬元現金；消費滿200元可集點參加抽獎，獎品有iPhone最新款手機、電視、冰箱及烤箱等大獎。

縣府建設處指出，2天活動都有限時限量搶購，上午9點有鴨迷食品的紅羽土雞加滴雞精5包299元、10點台野公司全鴨129元、鴨迷的土雞湯275元，下午2點有綜合滷味1組99元加1元多1件。

蔡東富表示，今年年貨大街擴大舉辦，除時間延長到晚上，還提供多種好禮，現場有在地各項農特產品，還有社福團體的愛心攤位，歡迎大家來斗南年貨大街買年貨做愛心。

沈暉勛邀請大家18、19日來斗南年貨大街採買年貨。

雲林縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛及縣議員蔡東富等人，開箱今年斗南年貨大街亮點及加碼3大好禮，邀請大家1月18、19日來逛斗南年貨大街。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法